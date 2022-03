El torbellino de una agenda apretadísima apenas permite el análisis de lo ocurrido ante la inminencia del próximo desafío. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, sin embardo, sí ha tomado nota, en trazo grueso, de una evidencia: necesita rendir siempre y con todo, sin lagunas ni recesos, sin pérdida de atención, enfocado en cada detalle de cada partido. No hay más. Su dura derrota en el Pabellón de Son Moix ante el Palma Futsal (5-1) le puso ante el espejo. Su entrenador, Josan González, lo admitió al final del partido. "Pudo ser la peor primera parte de la temporada", lamentó el pontanés, que pese a reconocer que hubo una mejoría tras el intermedio insistió en que "no se pueden regalar veinte minutos por partido".

En sus dos últimas citas ligueras, el Córdoba Futsal se marchó al vestuario en el intermedio con un marcador en contra de tres goles. Le pasó en Vista Alegre, ante el Levante, y después lo resolvió con la mayor remontada de su vida en Primera. Se impuso por 4-3 y llevó al delirio a su hinchada. Los granotas, que llegaban metidos en una espiral desgraciada de resultados, se desmontaron ante la avalancha blanquiverde. El error pudo ser subsanado. En Palma la cuestión dio un giro. El equipo se colocó con un 3-0 "excesivo", porque "hubo ocasiones", según resaltó Josan, pero después no hubo manera de reconducir el pleito. Ni tenía el aliento de la grada a su favor, ni la inspiración ofensiva desembocaba en réditos reales... ni el Palma actual era el Levante. Los baleares viven un momento dulce y lo aprovecharon ante un Córdoba que no tuvo su mejor noche. Al final, 5-1. "El día que no estemos enchufados nos puede pasar como contra estos equipos", arguyó el técnico.

El Córdoba Futsal ha captado el mensaje. Debe hacerlo porque tiene por delante un partido clave en su historia: el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Industrias Santa Coloma. Será el próximo martes 8, en el Palacio de Deportes Vista Alegre, a las 20.30. La clave la volvió a exponer Josan González al final del partido, con un discurso que encuentra su demostración práctica en los dos partidos más recientes. En ellos se comprobó qué efectos provoca el no tener consistencia y concentración desde el principio hasta el fin. "Nos quedamos con saber que si nosotros estamos capacitados para sacar la identidad que nos define los 40 minutos, cualquier equipo va a tener difícil batirnos", subrayó Josan.

👏🏼👏🏼 Mil gracias, @CCF_Mallorca, por el apoyo en Son Moix. Una pena no haber podido brindaros un triunfo. Orgullosos de nuestra afición. #PalmaCordobaPatrimonio #LNFS pic.twitter.com/lPbqntikzB — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 4 de marzo de 2022

Ahora el foco está ya situado en el partido del martes en Vista Alegre, que puede registrar la mejor entrada de la temporada. El club ya ha puesto a la venta las localidades, que tendrán un suplemento de 4 euros para los abonados y un precio de 8 para el público en general, con menores de 14 años gratis. Está en juego una plaza para la Final a Cuatro de la Copa del Rey, cuyas eliminatorias de cuartos se completan con los partidos BeSoccer UMA Antequera-Ribera Navarra, Jimbee Cartagena-Jaén Paraíso Interior y Viña Albali Valdepeñas-Real Betis Futsal.