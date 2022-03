Ya advirtió Josan González que iba a ser imprescindible una receta para optar a la victoria en Mallorca: mantener la concentración desde el minuto cero hasta el 40. No lo consiguió el Córdoba Futsal, que recibió una dura derrota a manos de un Palma Futsal que se reafirmó en su fase de inspiración. Los locales ya tenían encarrilado el choque a los pocos minutos y no encontraron demasiada oposición en un Córdoba deshilvanado, que dio muchos puñetazos al aire y ni siquiera tuvo un golpe de suerte que le permitiera alimentar la ilusión. Tras el descanso hubo una reacción, más vistosa que efectiva. Fue un revés inapelable. Ahora, al Córdoba le toca centrarse ya en el histórico partido del martes en Vista Alegre: llegará el Industrias Santa Coloma y está en juego una plaza en la Final a Cuatro de la Copa del Rey.

El pleito se inició con una escena singular: dos cordobeses, Carlos Barrón y Jesús Rodríguez, se saludaban como capitanes de sus respectivos equipos en un Son Moix que no era el infierno de otras ocasiones, pero sí registró su clásico buen ambiente.

La presencia de Alfonso Prieto en la portería fue la principal novedad en la formación cordobesa -sin Jesulito ni Caio esta vez-, que salió con brío. Viana soltó un zurdazo en carrera que hizo intervenir a Fabio a los pocos segundos. Sin embargo, el Palma fue el que pegó primero. Eloy Rojas, con la ayuda involuntaria de Pablo Del Moral, anotó en una acción en la que faltaron intensidad y atención en la retaguardia cordobesa. Poco después, Eloy Rojas estuvo a punto de batir a Prieto. El control era de los baleares ante un Córdoba que inició sus rotaciones en la búsqueda de fórmulas para hincarle el diente a un partido que se le había torcido.

Cada llegada del Palma suponía un susto. Cainan estuvo demasiado egoísta en una acción que quiso resolver sin mirar a un compañero desmarcado a su lado. Eloy Rojas hurgó en la herida con el segundo de los locales. El ala gaditano resolvió de modo formidable con la zurda para hacer más daño a un Córdoba que lo sintió y se enrabietó. Viana soltó un latigazo que exigió a Fabio, pero a los de Josan González no les salía casi nada. Eran un continuo amago ante un adversario que no se relajaba. Higor y Nunes martillearon el marco de Prieto y rozaron el gol. Los de Vadillo se sentían fuertes ante un Córdoba pastoso, que no veía el modo de generar ocasiones. Viana robó un balón por tenacidad y le sirvió a Ismael, que remató muy forzado.

Los cordobesistas se afanaron en el tramo final de la primera parte tratando de acortar la diferencia para recomponerse en el intermedio. El técnico local, Vadillo, frenó el ritmo con un tiempo muerto a falta de un minuto. Pero no hubo modo. Ni siquiera pudieron aprovechar la opción del doble penalti porque los locales se quedaron al borde del límite de faltas. El Palma, además, se llevó el premio extra en una acción individual de Chaginha que sirvió al brasileño-georgiano para sellar el 3-0. El Córdoba se iba ya muy malherido.

La otra mitad

Le tocaba al Córdoba reeditar la épica remontada ante el Levante de unos días antes. Los números eran los mismos. Las sensaciones y el escenario, diferentes. El Palma no parecía dispuesto a conceder absolutamente nada. Higor pudo batir a Prieto nada más salir. Y los de Josan González ponían una dosis extra de ardor, sí, pero poca consistencia como equipo. El excelente nivel del Palma, obviamente, tuvo mucho que ver en la imagen afeada del Córdoba. Los isleños tienen el mejor balance defensivo de la Primera División y esa condición se dejó sentir.

Zequi no terminó bien una buena combinación en una fase de mayor presión cordobesista, pero el Palma estaba bien pertrechado y su seguridad en las acciones desarmaba mentalmente a los de Josan. Habían llegado tarde al partido y no encontraron resquicio para meterse. Viana, Zequi, Ricardo, Shimizu, Ismaei, Saura... tuvieron su opción, pero no era la noche. El Córdoba acumuló méritos para inaugurar el marcador, pero los minutos corrían y el Palma aguantaba los arreones con solvencia. Fabio, el meta del Palma, coleccionó paradas clave cuando el Córdoba iba ya con todo. Zequi estuvo a punto y Viana estrelló una pelota en el poste.

El Palma pidió un tiempo muerto ante la deriva de los acontecimientos. En la vuelta a la pista, el cuarto de los locales. Marlon disparó desde lejos en cuchara tras un balón perdido por el meta Prieto, que había subido al ataque, y anotó a puerta vacía. Después, el partido se calentó de mala manera con un rifirrafe entre Ismael y Nunes que terminó con amonestación para ambos. Shimizu salió como portero-jugador, pero el duelo estaba ya más que roto. Mancuso hizo desde los 10 metros el 5-0 y Alberto Saura anotó de penalti cometido sobre Shimizu el 5-1. No hubo abrazos.