Ningún objetivo le nubla la vista ni le atenaza, se repone de los golpes con presteza y ha encontrado la fórmula para exprimir su potencial como equipo más allá de las piezas en la cancha. Al Córdoba Futsal le van fenomenal las cosas. Mejor que nunca en la Primera División, paladeando ya su próxima cita en Vista Alegre buscando la Final a Cuatro de la Copa del Rey y con opciones de engancharse a una tercera competición, la Copa de España, por primera vez. El conjunto de Josan González le ha tomado el gusto a eso de hacer historia semana a semana, con el foco en donde le gusta al técnico pontanés -"el momento presente, no hay más", insiste- y un horizonte sin límite. La efervescencia se deja sentir.

La próxima prueba la tiene en la Liga, en la segunda jornada de la segunda vuelta, y en uno de los recintos más lustrosos de la categoría: el pabellón Son Moix de Palma de Mallorca, donde se cruzará con el Palma Futsal (viernes, 20.00 horas, LaLiga Sports TV) en un duelo que tiene su trascendencia. Los dos pelean por estar dentro de los ocho primeros al final de la fase regular y disputar los play offs por el título. Para los anfitriones es una tarea casi rutinaria; para los cordobeses, un desafío que abriría una puerta más hacia la posteridad.

"Al final, sea el resultado que sea, queremos que quede claro que somos dignos de llevar esta camiseta y representar a esta ciudad", ha subrayado Josan González, entrenador cordobesista, en las vísperas del viaje a las islas. El técnico está transitando una fase de mucha intensidad deportiva y emocional, enlazando citas que ponen a prueba todo el trabajo que hay detrás. Si después de la épica remontada ante el Levante daba las gracias a su cuadro técnico y en especial a su segundo, el argentino Emanuel Santoro, antes de volar hacia Mallorca se acordó de "toda la gente que nos arropó el pasado martes, en un horario tan complicado como las seis de la tarde". "Nuestra principal intención esta semana en Palma es seguir haciéndoles disfrutar", explicó.

Miguelín y Shimizu, de oro

El Córdoba Futsal ha disputado los últimos partidos con la sensible baja de Caio César y frente al Levante tampoco pudo contar con el sancionado Zequi. Sí recuperó, jugando unos minutos, a uno de sus emblemas: el capitán Jesús Rodríguez, que se reencontró con la competición después de tres meses de ausencia por una operación de rodilla. El tono del grupo se mantiene en unos márgenes muy altos pese a los cambios, aferrándose al trabajo colectivo y al buen momento de jugadores como el veterano Miguelín o el japonés Shimizu, cuyo triplete en la última jornada refrenda su formidable progresión en un curso que será clave en su carrera profesional. Con todo, Josan González advierte del peligro que entraña un Palma que será "un rival durísimo", que "ha acariciado con la palma de las manos el título de la Supercopa eliminando a ElPozo y cayendo en los penaltis contra el Barcelona".

El equipo palmero, que tiene en sus filas al guardameta internacional cordobés Carlos Barrón, se encuentra en la zona alta de la tabla y buscará mantener el tono pese a la marcha en el mercado de invernal de dos de sus puntales: el internacional por España Raúl Campos, que fichó por el Manzanares, y el brasileño Rafael Vilela, que se enroló en el MFK Tiumen tras pagar el club ruso su cláusula de rescisión.

"Tenemos que ser conscientes de que con veinte minutos como la semana pasada no nos va a dar, por lo que habrá que estar concentrados desde el minuto cero hasta el cuarenta", manifiesta el pontanés, quien considera que el Córdoba está centrado en su choque más inmediato. "No tenemos otra cosa en la cabeza que no sea ir a competir para sacar el partido adelante", expuso.

Una avalancha de partidos al límite

La recuperación de partidos aplazados por los casos de covid ha puesto el calendario del Córdoba Futsal a tope en la primera quincena de marzo. El club anunció los horarios oficiales de sus próximas cuatro citas, tres de ellas al amparo de su público en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

Tras el duelo de este viernes -jornada 17- en Palma, el Córdoba abordará un partido histórico: recibirá el martes 8 a las 20.30 horas al Industrias Santa Coloma en eliminatoria a partido único buscando un puesto en la Final a Cuatro de la Copa del Rey. El martes 12 retornará al mismo escenario para medirse con el Burela -jornada 18- en un partido "trampa" ante un colista que siempre lo suele poner complicado al Córdoba. Y para el martes 15, de nuevo en casa, se fija el partido ante el poderoso Jimbee Cartagena -aplazado de la jornada 16- de los cordobeses Bebe, Andresito y Solano.

"Ahora no tenemos tiempo para preparar los partidos con tantos compromisos entre semana, pero el equipo tiene un gran bagaje técnico-táctico y está preparado para darlo todo contra cualquiera", admite Josan González.