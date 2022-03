Lo que parecía imposible se está haciendo realidad. El Pozoalbense no se rinde en la Liga Reto Iberdrola, segunda división femenina, en la que pelea por la permanencia. El equipo llegaba a la jornada 15 ocupando el penúltimo puesto, con dos victorias, seis empates y siete derrotas. Doce puntos en los primeros quince partidos dificultaban las opciones del equipo de poder mantener la categoría. Ahí se produjo un relevo en el banquillo y el argentino Ariel Montenegro dejó su puesto para la llegada del nuevo entrenador, Antonio Serrano "Chico". La dinámica del equipo ha cambiado por completo. Cinco puntos en los tres partidos disputados a su cargo hacen posible que el equipo cordobés sueñe con no descender a Primera Nacional la temporada que viene. Dos empates frente al Ginelux CD Juan Grande (0-0), segundo de la liga en aquel entonces, y al CD Femarguín SPAR Gran Canaria (3-3), equipo que ocupa puestos de mitad de tabla, y la victoria frente al FF La Solana (1-3) demuestran que el técnico cordobés ha dado con la tecla correcta.

"Hemos trabajado mucho en la mentalidad de las jugadoras para que confíen más en ellas mismas y salgan al campo demostrando que pueden ganar", manifiesta Antonio Serrano, que afirma que la incorporación del nuevo psicólogo deportivo, Gabino Arévalo, que ha trabajado en otros equipos como el Córdoba CF y que además es el entrenador de porteras, ha sido clave para la mejora mental del grupo. También pone el énfasis en el trabajo defensivo, pues eran el equipo más goleado de la liga. "Es importante ser muy fuertes defensivamente e intentar robar el balón más cerca de la portería rival, pues es más fácil llegar al área contraria", explica el técnico cordobés. El mensaje que les ha transmitido a las jugadoras es muy claro: "Tened una mentalidad positiva cada vez que salgáis al campo. Si se trabaja al 110% podemos lograrlo".

Antonio Serrano "Chico" decidió sumergirse de lleno en este reto sobre todo por la llamada del vicepresidente del equipo pozoalbense. "La llamada de Agustín Lozano, mi amigo, fue lo que hizo que aceptase esta oportunidad. Más que como entrenador, me llamó por amistad para que le echase una mano y lo acepté sin dudarlo. 'Sálvalas', me dijo", asegura el técnico. "Yo les digo a las chicas que todavía no hemos hecho nada, que no podemos venirnos arriba o decir que ya está hecho, porque el momento en el que te descuidas te hace volver al pozo. Tenemos que seguir con la misma intensidad y las mismas ganas porque todavía queda mucho camino por recorrer", indica.

¡¡Hoy es un día de agradecimientos!!



Nuestras chicas se han desplazado a Córdoba para entrenar y preparar el partido del fin de semana. Le damos las gracias tanto al @apademar cómo al Mistery Fit por la prestación de las instalaciones. Detalles del fútbol que marcan diferencias! pic.twitter.com/xhCNhrPYSZ — C.D. Pozoalbense Femenino (@cdpozoalbensefe) 28 de febrero de 2022

A falta de 12 jornadas, el objetivo que se plantea el entrenador cordobés está muy claro: "Lo ideal sería eludir el descenso a Primera Nacional e intentar llegar a esa nueva segunda división, pero mentiría si no digo que el objetivo principal ahora mismo son los tres puntos en Cáceres y seguir viendo dónde nos llevan los resultados", indica Antonio Serrano, al que no le gusta ponerse objetivos a largo plazo y sí centrarse en seguir trabajando día a día. Además, asegura que el ambiente y la relación entre jugadoras y cuerpo técnico es de absoluta confianza, y que esperan juntos lograr acabar lo más arriba posible. "Hablando con las chicas en el entrenamiento ves que están motivadas al 100% y están confiadas en ir a Cáceres a por todas. El mensaje es el mismo que hemos querido transmitir estos últimos partidos: confianza, trabajo, e ir a por todo". Parece ser que Antonio Serrano "Chico" ha dado con la clave para que el Pozoalbense pueda seguir soñando.