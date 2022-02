Pavel Sivakov, 24 años, pasa por ser una de las grandes promesas del ciclismo ruso, deporte que ha mamado como pocos, puesto que sus padres (Alexei y Alexandra) fueron dos buenos corredores que empezaron a pedalear internacionalmente en la última etapa de la Unión Soviética. Ahora, como tantos otros profesionales del pedal, reside en Andorra y es uno de los grandes activos del conjunto Ineos, tal vez y si no lo es, la escuadra ciclista más potente del pelotón mundial.

El corredor se convirtió estas últimas horas en una de las primeras voces del deporte mundial que se ha alzado con mayor energía contra la invasión de su país a Ucrania; al menos así ha sido entre los deportistas rusos, al pedir en un contundente comunicado publicado en las redes sociales, la retirada del Ejército de Vladimir Putin de Ucrania, el fin de la ocupación y, a la vez, hacer un llamamiento para evitar que la decisión del Gobierno de su país no cree en el mundo una sensación de odio contra el pueblo ruso.

"Están siendo unos días difíciles viendo lo que está sucediendo actualmente. En primer lugar, solo quiero decir que estoy totalmente en contra de la guerra y yo no puedo evitar lo que está sucediendo en Ucrania, todos mis pensamientos están con el pueblo ucraniano", ha indicado Sivakov. "También quiero que la gente entienda que la mayoría de los rusos solo queremos la paz y nunca hemos pedido que todo esto sucediera. Por eso, no deberíamos ser objeto de odio solo por nuestro origen. Sé que estas pocas líneas no provocarán un gran cambio en la situación actual, pero solo quería compartirlo. Paz", ha concluido el corredor ruso en un mensaje que ha publicado tanto en Twitter como en Instagram y que está teniendo una amplia repercusión en las redes sociales.

A los 24 años no ha tenido hasta ahora mucha suerte en las grandes vueltas por etapas debido a las caídas. Sivakov, nacido en Italia, crecido allende las fronteras rusas, debutó en 2019 en el Giro para terminar la carrera en la novena posición. En 2020 tuvo una discreta actuación en el Giro a consecuencia de una caída que sufrió en la primera etapa. Y aún así pudo terminar la carrera. El año pasado otro accidente le obligó a retirarse del Giro. Ha ganado la Vuelta Polonia, el Tour de los Alpes, entre otras carreras. Aparte de la rusa posee también la nacionalidad francesa, país en el que se crió antes de trasladarse a Andorra. Su patria es el ciclismo aunque decidió competir bajo bandera rusa al ser el país de origen de sus padres, aunque él nunca haya vivido allí.