El exjugador cordobés de baloncesto Felipe Reyes va a recibir un homenaje a toda su carrera en el descanso del partido que la selección nacional va a disputar este jueves en Córdoba ante Ucrania (20.45 horas, Vista Alegre), correspondiente al Premundial. Antes de viajar a Córdoba ha querido expresar cuáles son sus sensaciones ante este reconocimiento.

-¿Qué sintió cuando se enteró de que le querían hacer un homenaje en Córdoba?

-La verdad es que alegría y orgullo al saber que en mi ciudad natal me reconocen por mi carrera deportiva haciéndome un homenaje, además coincidiendo con un partido de la selección. Va a ser un momento muy especial.

-Usted jugó dos partidos con la selección en Córdoba en los años 2005 y 2006. ¿Disputó aquellos encuentros con una motivación especial?

-Claro que fueron unos partidos muy especiales para mí. Llevaba mucho tiempo esperando para jugar un partido en Córdoba y en la ACB no podía ser. Cuando me dijeron que la selección iba a jugar allí, la verdad es que me motivé mucho porque tenía muchas ganas de jugar delante de mi familia, ya que somos una familia numerosa y me hacía muchísima ilusión. Para mí, esos partidos que jugué con la selección en Córdoba fueron muy especiales.

-¿Cuál es la vinculación que tiene con Córdoba?

-De pequeño iba todos los veranos a Córdoba a casa de mis abuelos, que vivían en Ciudad Jardín, en la calle Alderetes, y como somos muchos primos, siempre íbamos de un lado para otro. Encima tengo unos primos que vivían muy cerca del pabellón Vista Alegre y pasaba por allí muy a menudo.

-¿Ha echado ya una mirada atrás para reflexionar sobre todo lo que ha conseguido como jugador de baloncesto?

-Al final miras atrás y ves todo lo que has conseguido. Te das cuenta de todo lo que has hecho y de lo orgulloso que me siento por haber conseguido tantos éxitos a lo largo de mi carrera. He superado todas mis expectativas, pues nunca, cuando inicié mi carrera de jugador de baloncesto, llegué a soñar con conseguir éxitos como ser campeón de l Eurobasket o ganar una Euroliga. Lo ves tan lejos que nunca se te pasa por la cabeza conseguirlo. Pero ahora ves que lo has logrado y me hace sentir muy, muy orgulloso por todo lo que he conseguido.

-Ahora ejerce de embajador de la sección de baloncesto del Real Madrid, además de trabajar con los jugadores del filial. ¿Cómo es su vida ahora?

-Me siento muy contento de seguir vinculado al club, de seguir cerca a mis excompañeros y de poder viajar con ellos siempre que se puede. Ahora no estoy trabajando con los chavales pero si me gustaría retomarlo. La pasada temporada sí estuve con ellos enseñándoles técnica e intentando enseñarles cosas que a mí me han servido. Sobre todo me gusta estar con ellos para motivarles y que no se vengan abajo porque es verdad que en esas edades se presentan obstáculos y tienes que estar fuertes mentalmente para superarlos.

-¿Cuál es el mejor truco que ha enseñado a los jóvenes del Real Madrid para dominar en la lucha por el rebote?

-Mi especialidad ha sido siempre el rebote e intento, pues darles consejos para colocarse e ir al rebote. Son cosas que se pueden enseñar pero lo más importante es las ganas que uno le ponga. Si tienes ganas y ambición, tienes una parte del rebote ganado. Para conseguirlo tienes que estar ahí y ser constante y en eso es en lo que intento hacer más hincapié.

-A lo largo de su carrera ha batido innumerables récords. ¿De cuál se siente más orgulloso?

-A mí, lo que más me gusta es ganar títulos, que para eso me dediqué a un deporte colectivo. Fuera de los títulos está claro que me enorgullece muchísimo conseguir récords. Todos han sido importantes. Es muy difícil ser el jugador que ha conseguido más puntos o rebotes, es muy difícil y por eso todos tienen para mí la misma importancia.

-Ahora se ha retirado y tendrá algo más de tiempo. ¿Le apetece venir más a menudo a Córdoba?

-Por supuesto que sí. Ahora voy a intentar venir más. Al final, ahora, entre unas cosas y otras estoy bastante liado y no consigo sacar tiempo pero sí que la intención es la de ir ahora un poquito más a Córdoba y ver a la familia.

-Usted ha trabajado con varios jugadores jóvenes del club. ¿Cuál de los que ganaron hace unos meses aquel épico partido de Euroliga ante el CSKA de Moscú le gustó más?

-Yo trabaje sobre todo con Vukcevic, que ahora se ha ido al Partizán. Con el resto de jóvenes no he tenido la oportunidad de trabajar pero vamos, para mí, lo que hicieron en el partido del Wizink Center contra el CSKA fue algo épico porque claro, salieron sin miedo, jugándoles sin complejos a los jugadores del CSKA, que son estrellas, y acabaron ganando. Me hizo sentir muy orgulloso, sobre todo del trabajo de la cantera del Real Madrid. Te das cuenta de lo bien que están trabajando en el club para que los chavales crezcan y se formen.