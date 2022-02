Tras el trepidante inicio vivido en la jornada inaugural de la Andalucía Bike Race, la segunda etapa amanecía con otro aspecto totalmente diferente. Pese a iniciarse en el mismo sitio que en la primera etapa, el Olivo Arena, los primeros kilómetros fueron neutralizados para garantizar la seguridad de todos los participantes.

En los primeros compases de la etapa, el grupo de favoritos ha ido compacto hasta los primeros senderos. Ha sido ahí cuando el italiano y el belga se han puesto en cabeza y a un ritmo alto para romper la carrera. Y lo han conseguido, ya que se ha quedado reducida a tres parejas. Los líderes, los ganadores de la etapa y el colombiano Páez junto al italiano Mensi. Estos últimos no han podido seguir el ritmo de las otras dos parejas, que han llegado al Olivo Arena juntas, para disputar un espectacular sprint.

Los campeones belga e italiano entraron primeros en la última curva y se llevaron la victoria, mientras que los líderes se han asegurado un día más vestir con el maillot blanco. "He lanzado el sprint demasiado pronto. Quedaba un kilómetro y he tenido que frenar el ritmo. Luego he vuelto a lanzar un segundo sprint para llevarnos la victoria. Estoy muy feliz", aseguraba Alleman tras llevarse la victoria.

En féminas sigue el control

En categoría femenina, el guion ha sido totalmente distinto. La salida neutralizada y la mezcla de ambas categorías ha propiciado un ataque desde lejos de las líderes, Ariane Lüthi y Amy Wakefield, para empezar a abrir hueco en dirección a la Sierra Mágina. Una vez en solitario, su estrategia ha sido administrar la renta para llegar a la línea de meta sin sufrir ningún problema ni físico ni mecánico. "No era el plan inicial, sinceramente. Tras la salida neutralizada y la confusión que había, hemos pensado.. en estas situaciones es cuando hay que atacar. Si corres a la defensiva en ese momento, luego tienes que remontar. Hemos visto que los otros equipos se acercaban, pero en las bajadas hemos sacado ventaja", ha comentado Lüthi una vez han cruzado la línea de meta.

Por detrás, Janine Schneider e Irina Lützelschwab se han subido al segundo cajón del pódium. Lo han cerrado Constanza Fasolis y Claudia Peretti.

CLASIFICACIONES

2ª Etapa Masculina

1. Wout Alleman-Fabien Rabensteiner (Wilier Pirelli Factory Team), 02:52:13

2. Andreas Seewald-Martin Stosek (Canyon Northwave MTB Team), 02:52:14

3. Leonardo Páez-Daniele Mensi (Soudel Leecougan), 02:52:30

General masculina

1. Wout Alleman-Fabien Rabensteiner (Wilier Pirelli Factory Team), 05:35:35

2. Andreas Seewald-Martin Stosek (Canyon Northwave MTB Team), 05:37:14

3. Hans Becking-José Dias (BUFF Megamo MTB Team), 05:41:02

2ª Etapa femenina

1. Amy Wakefield-Ariane Lüthi (Symbtech / Pump for Peace), 03:42:24

2. Irina Lützelschwab-Janine Schneider (Team BULLS / doc.oliday.com), 03:47:33

3. Constanza Fasolis-Claudia Peretti (Olympia - RDR Italy), 03:51:00

General femenina

1. Amy Wakefield-Ariane Lüthi (Symbtech / Pump for Peace), 07:17:47

2. Irina Lützelschwab-Janine Schneider (Team BULLS / doc.oliday.com), 07:32:03

3. Constanza Fasolis-Claudia Peretti (Olympia - RDR Italy), 07:36:04