Dos meses y medio después de su última aparición en las pistas y tras lo sucedido en el Open de Australia, Novak Djokovic regresó a la competición en el torneo de Dubai (Emiratos Árabes) con un triunfo solvente ante el prometedor jugador italiano Lorenzo Musetti (6-3 y 6-3).

Una hora y cuarto tardó el cinco veces campeón de Dubai en resolver su primer partido de 2022 y progresar en el cuadro principal de un evento que ha hecho suyo cinco veces, la última hace dos temporadas.

La atmósfera del Dubai Duty Free Tennis Stadium estaba invadida por las secuelas aún presentes de todo lo ha generado el serbio al margen de la competición. La negativa a vacunarse, el revuelo en Melbourne, la prohibición de disputar el primer grande del año y un futuro incierto, condicionado por las exigencias sanitarias de cada lugar y por su particular postura.

No es obligatoria la inoculación contra la covid en los Emiratos Árabes. Solo una prueba PCR setenta y dos horas antes de llegar. Una normativa que Djokovic pudo hacer frente sin problemas para ponerse en circulación en el circuito.

El aún número uno del mundo, condición que está en juego al mismo tiempo en Dubai y Acapulco, con el aspirante Daniil Medvedev atento, es consciente de la situación. La tensión, sobre todo al principio, se reflejó en un rostro que no pudo esconder un estado de ánimo afectado.

Estuvo agarrotado al inicio. Le costó dejar de lado la sensación de sentirse observado, de saberse juzgado. Un sentimiento que arrastra desde que decidió hacer frente a la normativa de Australia el pasado enero. Precio de cualquier líder mediático.

El paso de los puntos y de los juegos desahogó al balcánico, que estuvo firme en muchos momentos, competitivo como siempre y a veces impreciso. Pocas. No jugaba Nole desde el pasado 3 de diciembre, cuando disputó el último partido de las semifinales de la Copa Davis contra el croata Marin Cilic. En el circuito, su última presencia es más lejana. En noviembre. Desde las Finales ATP, cuando cayó contra el alemán Alexander Zverev.

Acusó por momentos la inactividad Djokovic, que sacó adelante con solvencia el duelo de primera ronda ante un adversario peligroso al que se enfrentaba por primera vez en pista dura pero con el que había jugado en Roland Garros, en tierra, en 2021. Sufrió aquella vez el tenista de Serbia, que se encontró de pronto con dos sets de desventaja que llegó a equilibrar antes de que el transalpino de 19 años decidiera bajarse del partido agotado por el esfuerzo.

Es Musetti uno de los referentes de la 'Next Gen'. Un valor en alza. Aún sin títulos pero con partidos relevantes. Incómodo para el rival. Con 19 años, no aprovechó las dudas de su rival en ciertos momentos. Tuvo varias ocasiones para romper el servicio de Djokovic, pero no fue capaz.

Fue en el saque en lo que el balcánico fue más sólido y le sacó de más de un apuro. Le sirvió a Djokovic con mantener la ventaja que consiguió con las roturas en cada uno de los parciales para ganar el partido y defenderse de la reacción del italiano.

El número uno del mundo superó con nota su retorno para avanzar a la segunda ronda, en la que le espera el vencedor del partido entre el campeón olímpico, el ruso Karen Khachanov, y el australiano Alex de Miñaur.

También superó la primera ronda del torneo el británico Andy Murray. El campeón de 2017 necesitó tres sets para eliminar al australiano Christopher O'Connell, que procedía de la previa, por 6-7 (4), 6-3 y 7-5. El escocés se enfrentará con el vencedor del choque entre el español Alejandro Davidovich y el italiano Jannik Sinner, cuarto favorito.

El checo Jiri Vesely dejó en el camino al croata Marin Cilic al imponerse por 6-4 y 7-6 (3), y puede ser el rival del español Roberto Bautista, octavo favorito y que ganó en este escenario en 2018, o el francés Arthur Rinderknech.

El serbio Filip Krajinovic necesitó las tres mangas para eliminar al tunecino Malej Jaziri (6-7 (4), 6-2 y 6-4) y esperar al desenlace del choque entre el vigente vencedor del torneo, el ruso Aslan Karatsev, séptimo favorito, y el estadounidense Mackenzie McDonald.

La sesión de apertura del torneo de Dubai se completó con la clasificación del japonés Taro Daniel a costa del belga David Goffin (6-3 y 7-6(5)). Su próximo adversario saldrá del duelo entre el húngaro Marton Fucsovics y el canadiense Denis Shapovalov, sexto favorito.