Itea Córdoba sacó adelante un complicado compromiso ante el vicecolista del grupo D de la Plata femenina de balonmano, el Parla, sobre todo a causa de las muchas bajas con las que afrontó el encuentro. Las de Rafa Moreno vencieron por 36-27 en un partido celebrado en el pabellón de La Fuensanta. El triunfo permitirá a las cordobesas seguir luchando por uno de los puestos de honor de la clasificación. El

Las fuensantinas disputaron el choque con solo 8 jugadoras ante la ausencia de 6 jugadoras de la plantilla. Para empezar, no podemos disputar el choque los dos fichajes anunciados el pasado viernes, las sevillanas María José Ortega (portera) y Paula Lara (pivote), al no estar inscritas todavía. Tampoco jugaron la portera canterana Cristina Merina, por dar positivo en covid-19 y Alba Pérez, por cuestiones personales. Igualmente, no saltaron a la cancha la pivote Aroa Montoro, al estar lesionada, y la lateral Anda Chelaru que se encuentra en Lanzarote y se reincorporará la próxima semana a los entrenamientos.

La falta de tantas jugadoras dejó al Itea sin portera y sin pivote , lo que obligó al técnico, Rafa Moreno, a situar en la portería a la extrema Irene García y en el centro de la defensa a la extrema Ángela Ruiz, ambas jugadoras formadas en la cantera del club.

Pese a todos los problemas, el Itea solo fue por detrás en el marcador hasta el minuto 4 (2-4). Un parcial de 4-0 (6-4) abrió una fase de superioridad local que llevó el partido a un marcador de 17-10 en el minuto 25. El Itea no bajó el ritmo en la segunda parte hasta sentenciar el choque en la recta definitiva (33-23).

La portera por un día Irene García fue manteada por sus compañeras a la conclusión del partido por su meritoria, siempre teniendo en cuenta que es una jugadora de campo. El Itea exprimió también la calidad de sus mejores lanzadores para vencer en este partido.

Ficha técnica:

36 - Itea Córdoba: Irene García, Camila Bonazzola (8), Evelia Montenegro, Paula Merina, Lucía Vacas (9), Irene Lesmes (2), Ángela Ruiz (11) y Rafaela Pereira (6).

27 - Parla: Lucía da Costa (4), Bianca Román (1), Inés Salinas (3), Zahira Martín (9), Ane Razquin, Andrea Montero, Alba Correa, Silvia López, Cristina Sánchez (2), Lucía Laguna, Sara Correa (5), Sara Hernández (3), Rocío Herguedas y Ana Tavira.

Parciales: 2-4, 7-6, 10-8, 13-9, 16-10, 18-12, 21-14, 24-18, 27-19, 29-21, 33-24 y 36-27.

Árbitros: José y Francisco Molina. Excluyeron a Montenegro, del Itea ya Martín y Alba Correa, del Parla.