La máxima anotadora del Milar Córdoba BF, la pívot húngara Sofía Licskai, acaba de cumplir un año desde su llegada al club que preside Sebastián del Rey. Con 462 puntos en 33 partidos (14 de media) es la líder histórica en anotación en este joven equipo, que apenas cuenta con dos temporadas de existencia. Pese a competir la pasada temporada en la N1 Nacional y hacerlo en la actual en la competición inmediatamente superior, la Liga 2, ha subido sus medias de los 12,1 puntos, 9,5 rebotes y 17,4 de valoración de la pasada liga a los 15,8 puntos, 7,5 rebotes y 19 de valoración de la actual. Sus registros le valieron para ser en una ocasión la jugadora mejor valorada de todas las ligas nacionales, en concreto el pasado 16 de octubre cuando obtuvo una valoración de 38 en el partido disputado con el equipo cordobés en León. Es la segunda mejor jugadora en valoración y la tercera en puntos entre los dos grupos de Liga 2.

Licskai es una jugadora nacida en Kapuvar, una localidad de 10.000 habitantes que pertenece al condado cuya capital es Sopron, una ciudad que se encuentra a 47 kilómetros de la localidad natal de Licskai en Hungría. Formada precisamente en el Sopron, jugó en la Euroliga y la Eurocopa con este club magiar, además de disputar un Eurobasket con la selección absoluta de su país. El Milar Córdoba BF es el segundo club en España para esta jugadora de 1,89 metros y 28 años.

-¿Cuándo empezó a jugar al baloncesto?

-Empecé en Kapuvar, una ciudad muy pequeña en la que nací. Al principio practicaba también el atletismo, carreras y saltos. Al ver mi altura también me cogieron para jugar al baloncesto en la escuela en que me encontraba. Allí en Hungría tengo que aclarar que es más famoso el balonmano que el baloncesto. El equipo más famoso de baloncesto de mi país es el Sopron, que suele jugar la Final a 4 de la Euroliga y se encuentra muy cerca de mi casa. El equipo de mi escuela fue a jugar un partido contra el conjunto de mi edad del Sopron y al verme, me dijeron que me quedara en el club.

-¿Con qué edad fichó por las bases del Sopron?

-Tenía 12 años. Estaba en un campus con el Sopron y la gente decía que tenía posibilidades de llegar a ser jugadora de baloncesto pero que tenía que empezar a jugar a un nivel mayor que en Kapuvar. Con 12 años me fui a vivir a Sopron y solo veía a mis padres un día los fines de semana, lo cual me resultó difícil en los primeros años pero me sirvió para aprender mucho de la vida y el baloncesto.

"Con 12 años me fui a vivir a Sopron y solo veía a mis padres un día los fines de semana"

-¿Cómo fue el proceso de llegada al primer equipo del Sopron?

-Con 15 años ya estaba jugando partidos con el primer equipo del Sopron, entrenando además mañana y tarde. También me ejercitaba por mi cuenta en casa e iba a la escuela. Por las mañanas solía hacer algún entrenamiento sola para mejorar mi nivel. El Sopron ganaba casi siempre en aquellos años la Liga y la Copa y competía en la Euroliga, así que tenía que trabajar para mejorar y poder jugar ahí.

-¿Qué siente una chica de 16 años jugando en la Euroliga?

-Pues al principio me encontraba muy nerviosa. Normalmente, si juegas en la Euroliga entre los 15 y los 17 años, solo lo haces unos pocos minutos para hacer una buena defensa o cometer una falta correcta para que una compañera pueda descansar un poquito. Se aprende mucho en una situación así.

-¿También jugaba a esa edad con las selecciones de su edad?

-Pues sí, jugué con la selecciones sub 16, sub 18 y sub 20. Me enfrenté por primera vez a una selección española en Nápoles con la sub 16 en un partido que ganó España. Vi entonces que el nivel de las selecciones españolas era alto con respecto al resto de equipos.

-¿Qué sintió la primera vez que la llamaron para la selección absoluta?

-Tenía 18 años cuando me llamaron la primera vez. Faltaban muchas pívots y necesitaban una, al principio solo para entrenar. Luego me convocaron para jugar unos partidos, en los que pasé muchos nervios. Los partidos se jugaron precisamente en Sopron, mi casa entonces. Mucha gente me animó desde la grada. A los 21 años me volvieron a llamar.

-Su primera experiencia en España fue en Canarias. ¿Cómo resultó?

-Solo estuve un mes. Me fui allí para probar una aventura diferente pero el equipo no era lo que buscaba y por eso me marché. Regresé a Sopron para jugar con Roberto Íñiguez como entrenador.

-Tuvo en aquella época una lesión grave de rodilla. ¿Qué siente una jugadora en esos momentos?

-Bueno, cuando volví al Sopron estuve solo dos meses en 2018 para sustituir a una pívot serbia que se encontraba lesionada. Posteriormente fiché por otro equipo húngaro que compite en la Eurocopa. En un partido sentí que se encontraba mi rodilla muy mal y al hacerme la resonancia magnética me dijeron que me tenía que operar, lo que al final me llevó a estar 9 meses sin jugar. Tuve otra lesión grave con 16 años y entonces fue más difícil de superar todo aquello, porque cuando eres joven lo pasas peor, aunque nunca es fácil. La gente se pone a hablar cuando te lesionas y empieza a dudar de si vas a volver a rendir al nivel de antes. Es difícil mentalmente.

"La gente se pone a hablar cuando te lesionas y empieza a dudar de si vas a volver a rendir al nivel de antes. Es difícil mentalmente"

-El 7 de febrero del 2021 disputó su primer partido en Córdoba, entonces con el Linares como rival. ¿Cómo se gestó su llegada a Córdoba?

-Me encontraba en España por temas personales y sin jugar al cortarse todo con la pandemia. Me ofrecieron jugar aquí en un momento en el que llevaba más de un año sin competir, pues solo entrenaba. Pese al tiempo que llevaba inactiva, sabía que al ser no muy alto el nivel de la N1 Nacional podía dar el nivel y por eso dije que sí.

-Cuéntenos como vivió el ascenso de la pasada temporada. ¿Ha conseguido más a lo largo de su carrera?

-Pues el ascenso de Córdoba fue el tercero para mí. Vi que tras llegar yo también fichó el club a Maddie, Conchi, Isa y Ana Carlota. El equipo mejoró mucho con estas jugadoras. Con el paso de las diversas fases de ascenso mejoramos nuestro juego.

-Esta temporada debutaba el Milar en Liga 2. ¿Esperaba que estuviera mejor o peor de lo que se encuentra?

-No sabía lo que esperar, debido a que era un equipo con mucha gente nueva y un nivel también nuevo para el club. Empezamos la temporada muy bien, lo cual nadie esperaba. La segunda vuelta va a ser mucho más difícil porque vamos a jugar fuera partidos que en la primera vuelta ganamos en casa por pocos puntos. Habrá que ir a La Coruña, Tenerife, Melilla o a la pista del Magec Tías. Haremos viajes muy largos con un equipo muy joven y gente sin mucha experiencia en viajes largos. Muchos equipos tienen ahora jugadoras nuevas, por lo que creo que la segunda vuelta va a ser mucho más compleja.

-Sus números han sido buenos desde los primeros partidos de esta temporada. ¿Le han preguntado muchos equipos por su situación?

-Cuando una jugadora tiene números buenos, siempre hay gente que llama. No quiero decir los números exactos pero me han ofrecido mucho. Ahora mismo, sin embargo, yo lo que pienso es en salvar a este equipo, en el día a día y en ir partido a partido. Estoy contenta aquí.

"No quiero decir los números exactos pero me han ofrecido mucho. Ahora mismo, sin embargo, yo lo que pienso es en salvar a este equipo"

-Ya ha logrado un ascenso en Córdoba. ¿Qué le gustaría conseguir más en este equipo?

-Un ascenso estaría muy bien, aunque siendo realistas, sin ser pesimista, lo veo difícil este año. El equipo es muy joven. Lo que quiero es ver a mis compañeras mejorar día a día y que juguemos cada vez mejor como equipo.

-¿Está jugando este año de la manera que le gusta?

-Ahora me encuentro cómoda. Juego por dentro y por fuera. Los equipos se me cierran mucho, sobre todo cuando recibo el balón dentro de la zona, pero en general estoy bien.