Manuel Garnica Roldán (Granada, 1978) es desde hace muchos años un clásico del atletismo provincial, pues reside en Córdoba, ciudad en la que se ha asentado y vive con su familia. Su palmarés como atleta destaca por la conquista de dos diplomas paralímpicos en los Juegos de Pekín 2008, donde participó en 10.000 y maratón. Ahora va a iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva, ya que el pasado domingo debutó en competiciones de duatlón y triatlón, concretamente en el Duatlón Ciudad de Marbella, una prueba del circuito andaluz en la que participó junto a Pedro Serrano (Córdoba, 1984), su actual guía. Garnica y Serrano vencieron en este estreno tan especial en la prueba marbellí con un tiempo de 1.02.04 horas y una ventaja de más de 10 minutos sobre los siguientes en la meta.

Garnica padece una retinitis pigmentaria en los ojos, una enfermedad degenerativa que le diagnosticaron a los 2 años y que afecta a la capacidad de la retina para responder a la luz, provocando una pérdida de visión progresiva. Ahora tiene un 2% de visión, por lo que va a participar en la categoría máxima de deficiencia visual del duatlón y el triatlón.

Garnica lleva más de un año entrenando el duatlón y el triatlón, lo que le obligó a adquirir una bicicleta tándem en la que Pedro Serrano va delante y él pedalea detrás. La natación la entrena en Lepanto, una instalación en la que su guía ejerce de entrenador y deportista de natación en el club Natación Córdoba. El pasado año ya se sacó su licencia de triatlón por el club Triathlón Córdoba. Sin embargo, no ha contado con el permiso necesario para competir hasta ahora, al recibir la calificación provisional de su categoría de deficiencia. La calificación definitiva la obtendrá cuando acuda a la primera competición en la que haya jueces que la hagan.

Manuel Garnica apunta que empezó a pensar en el triatlón “en 2013 cuando pasé a la categoría de ciego total en atletismo. Ya no podía hacer maratones y el triatlón me llamaba la atención por ser pruebas de gran fondo como el maratón. Lo descarté pero en la pandemia, al parar, mejoré de una lesión de tobillo que tenía, le di una segunda vuelta y ya me animé”.

Garnica cuenta que estuvo cinco meses entrenando la carrera a pie y la de bicicleta y que en octubre del 2020 “comencé a entrenar la natación, ya con Pedro Serrano que es mi actual entrenador”.

“Alternar tres disciplinas, a la gente que nos gusta el deporte, siempre apetece. Estoy poco a poco mejorando en el agua”, asegura Garnica que deja claro que el objetivo es “ir escalando en el triatlón, para ir primero a campeonatos nacionales, luego a los europeos y mundiales y claro, ahí está el sueño de los Juegos de París que parece que, con esfuerzo y dedicación, que es lo que todo deportista ofrece, se puede conseguir”.

Garnica y Serrano se encuentran a la búsqueda de un patrocinador, ya que por el momento “nos pagamos el material, la ficha federativa y demás”, reconoce Pedro Serrano. Su guía y entrenador relata que empezaron a entrenar juntos “tras contactar en la piscina de Lepanto, en una época en la que Manuel entrenaba con el Fidias. Hablamos y decidimos probar esta experiencia”. Pedro Serrano hay que señalar que es un deportista cordobés con amplia experiencia en pruebas de natación, en piscina y aguas abiertas, duatlón (atletismo y ciclismo), triatlón (natación, ciclismo y atletismo) y acuatlón (natación y atletismo), por lo que le venía bien a las necesidades de Garnica.

Serrano señala que entrenan poco la carrera de atletismo porque “sabemos que los dos vamos rápido”. La bicicleta la han entrenado poco con el frío “pero ahora hemos empezado a entrenarla de nuevo y así seguiremos con la mejora de las temperaturas”. El desafío para Garnica llegará con la natación, pues asegura que “no ha competido nunca y ha nadado poco y es por ello que lo estamos entrenando mucho”.

La bicicleta que usan Manuel Garnica y Pedro Serrano “no es plegable, posee un doble cuadro, dos ruedas, dos manillares y dos sillines”, cuenta Serrano, que apunta también que “al ser el guía yo, llevo también los piñones y el manillar que dirige la bicicleta. Lo más problemático es ir por la ciudad, por el tema de los semáforos y tal, pero cuando salimos a la carretera, pedaleamos compenetrados”.

Serrano reconoce que el duatlón lo van a disputar “como preparación al triatlón que es la modalidad paralímpica. Queremos mejorar nadando, pues todavía no hemos nadado juntos en pantanos o en playa porque el tiempo no nos ha acompañado, aunque en breve lo haremos. Manuel está decidido a intentar conseguir la plaza paralímpica en París 2024 y yo, encantado de ayudarle”.