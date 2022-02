La palabra descanso no se encuentra recogida en el diccionario de los de Josan González para el actual tramo de temporada, puesto que el ritmo de competición no para y toca ya volver al ruedo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad encara de esta forma una nueva semana en la que otro de sus objetivos coperos salta a escena, esta vez en la Copa del Rey. Más de 875 kilómetros son los que separan el Palacio de Deportes Vista Alegre del Estadio Municipal Agustín Mourís, casi nada, pero la expedición blanquiverde ya se encuentra en suelo gallego lista para perpetrar el asalto a otro de sus desafíos del presente curso.

El plan de trabajo no presenta una premisa distinta, puesto que horas después de su llegada a La Coruña, los cordobeses ya han preparado su primera sesión en vistas al compromiso a partido único que se celebrará este martes a las 20.00 horas. La convocatoria no arroja sorpresas sobre la vista el pasado sábado en la paliza a Valdepeñas (7-1), ya que Josan ha optado por repetir fórmula y dejar a Jesús Rodríguez -recién salido de lesión- y Ricardo Mayor como los únicos descartes. La eliminatoria será a partido único, por lo que las opciones de superar la criba de octavos y presentarse en los cuartos de final pasan por doblegar este martes a un Noia Futsal que, con pie y medio ya en la Primera División del próximo año, a buen seguro no pondrá fácil la victoria en su feudo.

El antecedente de enfrentamientos entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Noia arroja un singular cruce de sensaciones. Ambos equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones durante el periplo del cuadro cordobés en Segunda División -durante las temporadas 17/18 y 18/19-, con el saldo de dos empates (1-1 y 2-2) y dos victorias (7-2 y 4-6) a favor de los blanquiverdes. La estadística pues, aunque algo dilatada ya en el tiempo, invita ligeramente al optimismo.

Josan González avisa del peligro

El preparador blanquiverde ha aprovechado para remarcar la difícil empresa que tiene por delante su equipo en esta fase copera, en la que no se fía ni lo más mínimo de su rival. “Creo que es un partido muy complicado, vamos sobre aviso. Nos ha tocado un sorteo ante un grandísimo equipo, que tiene cinco o seis extranjeros y que tiene un grandísimo entrenador”, ha expresado el pontanés a la hora de calificar al cuadro noyés. “Ellos deberían estar en Primera ya desde el año pasado y su entrenador desde hace más temporadas, pero la realidad es que nosotros somos los favoritos y tenemos que ir a por ellos”. También se ha deshecho en elogios al hablar del equipo que entrena Marlon Velasco.

El Córdoba Patrimonio también se postula ante una situación única, pues son tan solo tres los partidos que separan al equipo califal de una hipotética Final a 4 con el trofeo del torneo en juego. “La Copa tiene eso, que con algo de fortuna en los sorteos y luego ganando tres partidos te dan la posibilidad de meterte en la lucha por un título. De momento hemos ganado uno -ante el Bellsport Hospitalet- y ahora toca reconstruir todo lo hecho frente a Valdepeñas para intentar superar este partido”, señaló como clave para llevarse la eliminatoria ante el Noia. “Tenemos muchísima ilusión en esta Copa del Rey y vamos a intentar poner todo sobre el parqué para pasar a la siguiente fase”, ha declarado el entrenador blanquiverde en vísperas del encuentro.