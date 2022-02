El encuentro que iba a disputar el Deportivo Córdoba ante el Roldán B, este sábado a las 16.30 horas en Vista Alegre, ha quedado suspendido al no presentarse el equipo visitante. Esta misma mañana, el Roldán había informado a través de sus redes sociales que había detectado dos casos positivos en covid-19 en la plantilla y había solicitado nuevo aplazamiento del duelo. El Roldán, ante la situación, decidió no presentarse en Córdoba, por lo que el partido ha quedado pendiente de lo que decida el Comité de Competición, ya que la Federación no le había concedido el aplazamiento, según ha declarado a este periódico el presidente del Deportivo, Pablo García-Ayllón. El máximo dirigente del Deportivo ha reconocido que “nos han dicho de la Federación que el partido se tiene que jugar pero que el equipo contrario no viaja", por lo que "los tres puntos son nuestros”.

