Su llegada ha sido toda una revolución. En apenas un mes, el estadounidense Xavier Tirrel Newson (Peoria, Illinois, 1995) ha convertido a su equipo, el Coto Ciudad de Córdoba, en una amenaza real para todos sus rivales en el grupo de la N1, una quinta categoría nacional en la que cinco clubs de la provincia de Córdoba tratan a rearmar con mayor o menor fortuna sus proyectos con la pretensión de devolver a la ciudad un puesto en una división más acorde a su historia. Newson, un versátil ala pívot de 1'93, ha relanzado al conjunto que entrena Miguel Ángel Luque contribuyendo decisivamente en cuatro victorias consecutivas -dos de ellas en derbis locales- y favoreciendo un salto de calidad global. "Los compañeros me han recibido muy bien. Son como una familia en la que me he sentido muy bien integrado desde el principio", explica el jugador, que está protagonizando su primera experiencia deportiva en España tras llegar proveniente del BC Iverioni-Gori, club de la segunda división de Georgia.

El Coto Ciudad de Córdoba no había destacado en los primeros compases de la temporada, consiguiendo ganar solo dos de los nueve primeros encuentros: uno ante el colista Invermoneda Cbat (74-60) y otro ante el Baloncesto Cabra por alineación indebida del rival. Todo cambió desde la llegada de Newson, al que el club anunció como fichaje apenas media hora antes de disputar un encuentro especial, el que le enfrentaba al UCB Camper Eurogaza. El derbi local hizo vibrar a los aficionados en el pabellón Menéndez Pidal en la UCO. Los locales ganaron por 77-74 y Newson fue el mejor, anotando las canastas decisivas en los últimos segundos. Xavier Newson lidera la victoria del Coto CBC ante el UCB en el derbi de la N1 Un cambio de dinámica radical Desde entonces, el Coto solo conjuga el verbo ganar. El americano ha contribuido en tres de las cuatro victorias y ha elevado la autoestima y el rendimiento de sus compañeros, que sin él en la pista -el partido era aplazado, anterior a su llegada- fueron capaces de vencer al líder Salliver Higuerón Hotel Fuengirola (63-76). Los otros triunfos también han sido de alto rango, pues sus víctimas fueron el Colegio El Pinar (94-78) y el Maristas Córdoba (70-68) en otro duelo de rivalidad local. En sus tres partidos, Newson ha promediado más de 27 puntos por encuentro, con notables porcentajes en el tiro de dos, con más del 60% de acierto, y un 78% de acierto desde la línea de tiros libres. En su último partido, ante el Colegio El Pinar, inauguró su casillero de triples. Anota desde cualquier lugar de la pista. Ha sido el jugador con mejor valoración de su equipo en todos los partidos que ha disputado hasta el momento y el MVP de la jornada 14, con un total de 39 de valoración. #CBECCEnMarcha

"Todas las noches después de entrenar nos vamos a cenar todos juntos y estoy encantado con ellos y con este ambiente", explica el estadounidense, que asegura tener "unas bases muy sólidas" en este deporte porque ha tenido como entrenadores "a ex jugadores de la NBA". "En España, el baloncesto es más divertido, más rápido y más abierto que en Georgia. Allí, el juego es más sólido y físico, como el rugby", apunta el jugador, que ha marcado diferencias en su irrupción en esta división. Un salto de calidad y un mensaje Miguel Ángel Luque, entrenador del Coto Ciudad de Córdoba, admite que "el equipo ha dado un salto de calidad", ya que el jugador "ha entrado muy bien al grupo". "Ellos saben que Xavier ha venido para darnos un punto de calidad y su llegada no ha creado mal rollo, sino todo lo contrario", indica el técnico. "Cuando se trae un extranjero a cualquier equipo es una lotería. Nosotros hemos tenido suerte", comenta Luque, encantado con el rendimiento del jugador tanto dentro como fuera de la pista. "Humanamente es un chico muy simpático. Está disfrutando de la ciudad y de los compañeros, incluso involucrándose en actividades de grupo", subraya. "Necesitábamos ese plus de veteranía, de darle a la gente más joven esa confianza que necesitaban. También le hemos dado un plus a los entrenamientos ya que se exige más al resto de compañeros", resalta el presidente del club, Pepe Palacios, quien resalta las gestiones del gerente del club, Enrique Garrido, que llevó las conversaciones para el fichaje hasta el final de temporada de un jugador cuyo talante ha sido básico en su encaje en el Coto CBC. Pese a sus estadísticas, Newson insiste en que tiene otras prioridades. "No soy un jugador joven y tengo ya una edad para pensar en otras cosas para ayudar a mi equipo", manifiesta. Es, sencillamente, lo que está haciendo.