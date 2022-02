El Córdoba CF B acometerá este miércoles, a partir de las 20:00 horas, el partido que le queda pendiente en el grupo 10 de la Tercera RFEF. Los jóvenes de Diego Caro se medirán, en el Municipal de Lebrija, al Club Atlético Antoniano con el único objetivo de revertir los malos resultados cosechados en los últimos tres encuentros.

Esta cita, perteneciente a la vigesimoprimera jornada liguera, le llega a los blanquiverdes después de empatar frente al Xerez CD (0-0) y perder contra el CD Ciudad de Lucena (2-1) y el Conil CF (1-0), lo que propició que estén en el quinto lugar clasificatorio con 35 puntos -todavía en el play off de ascenso a la Segunda RFEF-. El míster reseñó que los marcadores obtenidos «nos están dando la espalda» y volverán a tener «una oportunidad para sentirnos bien y mantenernos en los puestos altos, que es donde queremos estar».

En principio perderá por sanción a Tala y Manolillo, dos bajas sensibles para la retaguardia. No obstante, regresa Burgos para la posición de central tras recuperarse de su lesión de tobillo y también podría participar nuevamente Ferney Mosquera, quien ya figuró unos minutos en Conil. «Está mejor de lo que esperábamos, aunque hay que afinarlo en el aspecto físico. Tiene unas ganas increíbles, está capacitado y confiamos en él», argumentó.

Sobre su rival, Caro expuso que no será una tarde sencilla. «Es un campo muy parecido al del Conil, no muy amplio y el césped en bastante mal estado. Espero mucho juego directo por ello y segundas jugadas». Así pues, el filial cordobesista deberá «ser contundente en defensa, estar fuertes y tener el balón». Los hispalenses, últimos con 12 puntos, no ganan desde el pasado 14 de noviembre ante el CD Cabecense (1-2). Posteriormente cayeron en nueve compromisos e igualaron solo uno con el Salerm Puente Genil FC. Sin embargo, cabe reseñar que durante la primera vuelta se llevaron un punto de Córdoba (0-0).