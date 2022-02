El debut de Antonio Serrano en el banquillo Pozoalbense se saldó con un empate ante el tercero clasificado en la tabla, el Juan Grande. En un partido donde el conjunto pozoalbense hizo méritos para llevarse los tres puntos, con un gol anulado y un disparo al poste. La mejoría del equipo abre la esperanza en un año complicado que están viviendo las vallesanas.

Desde el inicio, se vio que el Pozoalbense era un equipo con ilusión. Jugadas en el medio del campo que terminaban y acorralaban al equipo visitante que se vio sorprendido. Natalia fue la primera en avisar. También Nora y Marilén llegarían con peligro. El equipo encontraba las bandas y rompí las líneas de pase de las isleñas que celebraron el fin de la primera parte. Lorena, portera del Pozoalbense, fue una espectadora más.

Tras la reanudación, el Juan Grande se metió un poquito más en el partido. Sin embargo, no dominó nunca la parcela ancha. El Pozoalbense con Natalia pudo marcar. La pelota no quería entrar. Las isleñas protestaron un posible penalti. El punto supo a poco para el Pozoalbense que mereció más que su rival. El primer partido de la era post Ariel Montenegro dejó un partido en el que, a pesar de las carencias del equipo, supieron sufrir en el campo. Otra cosa es la falta de acierto. En ese apartado la vida sigue igual. Los goles no llegan y así todo es más difícil.

Ficha técnica:

0 - Pozoalbense: Lorena, Aila, Victoria, Nora, Andy (Paula Ransanz, m. 90), Laura, Cristina, Kim, Simona, Natalia y Marilén (Matilde, m. 60).

0 - Juan Grande: Recalde, Elisabeth, Raquel (Anna, m. 75), Nuria, C. Perdomo (Eliana, m. 46), Mar, Arisleyda (Alba, m. 46), Moran (Fanni, m. 90), Daysy, Wanda (Alba, m. 46) y Cora.

Árbitra: Silvia Peguero, de Huelva. Amarilla a la local Andy; y a las visitantes Arisleyda, Cora, Eliane, Alba y Anna.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de liga del grupo Sur de la Reto Iberdrola disputado en el Municipal de Pozoblanco ante 120 de espectadores.