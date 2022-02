La atleta cordobesa Carmen Avilés (Unicaja Jaén) batió el récord andaluz sub 23 del 400 lisos en la final A del Campeonato de Andalucía absoluto que se celebra este sábado en Antequera. Avilés firmó un tiempo de 53.71 segundos, lo que le valió para rebajar en 68 centésimas su mejor marca en la prueba en pista cubierta, batir el récord andaluz sub 23, situarse en la segunda posición en el ránking nacional absoluto del año y segunda en la tabla nacional sub 23, igualmente del año 2022. La velocista se quedó a 56 centésimas de la mínima del Mundial en pista cubierta (Belgrado, 18 al 20 de marzo) y a 1.04 segundos del récord andaluz absoluto.

Carmen Avilés se impuso con más de 2 segundos de diferencia sobre la segunda en la prueba. A la conclusión de la carrera celebró con efusividad la marca junto a su entrenador, Antonio Bravo, y todos los que la animaron desde la grada. Los campeonatos nacionales sub 23 (Salamanca, 19 y 20 de febrero) y absoluto (Ourense, 25 al 27 de febrero) son sus principales objetivos de la temporada de invierno. Carmen Avilés ha iniciado este año una nueva etapa en su carrera al abandonar el club cordobés Los Califas para incorporarse al Unicaja Jaén, una de las entidades atléticas más potentes del panorama autonómico. Pese al cambio de entidad, continúa entrenando en El Fontanar a las órdenes de Antonio Bravo, por lo que ha mantenido su rutina habitual de entrenamientos. Tras lo visto en las primeras carreras del 2022, al Campeonato de España absoluto llegará como una de las favoritas a las medallas, por lo que podría repetir la plata que consiguió hace dos años. De momento, en el ránking nacional absoluto del año solo le supera Aauri Lorena Bokesa con un tiempo de 52.90 segundos.