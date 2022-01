El Deportivo Córdoba recibe este sábado a las 18.00 horas en Vista Alegre al La Cruz Villanovense, un equipo extremeño ante el que el conjunto califal confía en regresar por fin a la competición tras el parón navideño y los continuos aplazamientos de sus partidos. El Deportivo acumula un mes y medio sin competir en la liga, desde que lo hiciera el pasado 11 de diciembre ante el Martos, pues ha tenido que aplazar dos veces un partido contra el Roldán B y un encuentro más frente al La Algaida.

Juanma Cubero, técnico del Deportivo, define la situación como "complicada, no solo por las suspensiones, sino porque los positivos provocan que perdamos durante una semana a las jugadoras, pues para este encuentro no sabemos si contaremos con la presencia de ellas. Seguimos trabajando para competir y mientras tanto, esperemos que no haya más contagios".

Sobre el choque ante el La Cruz, en etapas pasadas también denominado Cefo, Juanma Cubero reconoce que le gustaría "que el partido se disputase con nosotras al 100%, ya que nos medimos a un rival bastante competitivo, de los llamados históricos de la categoría, de los favoritos para estar en la zona alta”. Cubero recalca que es un rival “con jugadoras de muchísima calidad y pegada, indudablemente muy buenas, y con nuevo entrenador en esta temporada”. Además confía en competir al fin “hasta donde podamos aguantar; son seis o siete niñas disponibles en este momento, esperemos jugar, eso lo primero, y después competir hasta donde lleguemos".