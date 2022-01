La próxima edición de la Andalucía Bike Race, que tendrá lugar entre el 21 y el 26 de febrero en las provincias de Jaén y Córdoba, supondrá el primer gran desafío para el cordobés Miguel Muñoz en su nuevo equipo, el DMT Racing Team, con el que se ha enrolado para abordar la temporada de 2022 con las más altas expectativas.

Tras una pasada edición donde el resultado no fue el esperado, el equipo dirigido por Andrea Marconi llega con caras nuevas y con ganas de volver a ser protagonista. La simple presencia del doble campeón de Europa de XCM y campeón del Mundo de esta misma modalidad, Tiago Ferreira, asegura de entrada un gran espectáculo. El tres veces ganador de Andalucía Bike Race by Garmin vuelve y lo hace olvidando lo sucedido en la pasada edición, donde varios problemas técnicos le dejaron fuera de combate en la general.

Con ganas de sumar su cuarta corona, el luso formará nueva pareja. Tras hacerlo en la pasada edición con el belga Wout Alleman, en 2022 competirá junto a Miguel Muñoz. El cordobés es una de las grandes novedades de un renovado DMT Racing Team. "Será mi séptima participación y este año tiene un valor añadido, no sólo por correr con uno de los mejores equipos de XCM a nivel internacional sino también por hacerlo junto a Tiago Ferreira", ha señalado el ciclista cordobés, quien no esconde su admiración por el que desde ahora será su compañero en el equipo. "Siempre ha sido y es uno de mi ídolos en el MTB. Me hace una ilusión tremenda participar y disputar junto a él. Estoy seguro que aprenderé muchísimo de este gran ciclista y persona. Me estoy preparando muy bien para estar a su altura, creo que los dos formaremos un buen tándem. Él aportará mucha veteranía a la pareja y yo aportaré lo mejor de mí, sobre todo en las pruebas de mi tierra… Córdoba”, afirma un ilusionado Muñoz.

La pareja formada por Ferreira y Muñoz no será la única que el DMT Racing Team tenga en la línea de salida el próximo 21 de febrero en Jaén. Junto a ellos competirán los jóvenes Pedro Lage y Filipe Francisco. Por lo que respecta al brasileño Lage, llega como una de las grandes esperanzas del MTB brasileño, mientras que Filipe Francisco cuenta ya en su palmarés con un Campeonato de Portugal SUB23 conseguido en 2020.

La prueba

La Andalucía Bike Race 2022 tendrá 358 kilómetros y 11.156 metros de desnivel acumulado en 6 etapas, que se disputarán entre el 21 y 26 de febrero con 5 etapas maratón y una contrarreloj en Villafranca de Córdoba en el cuarto día de cometición.

Este año volverá a la localidad de Andújar en la etapa 3 y a Villafranca de Córdoba en la etapa 4, de camino a Córdoba ciudad para las 2 últimas jornadas de la competición.

Las etapas 1 y 2 saldrán desde el recién estrenado Olivo Arena en Jaén, la etapa 3 será en Andújar, la etapa 4 será en Villafranca de Córdoba, y las dos últimas etapas en Córdoba ciudad llegando al ya conocido Parque de la Asomadilla.