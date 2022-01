Los clubs cordobeses consiguieron una amplia cosecha de medallas en el campeonato andaluz de campo a través, una cita celebrada en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. Subieron al podio los clubs Trotasierra, Córdoba Patrimonio Atletismo Cordobés, Amo Alla de Aguilar de la Frontera y Surco Lucena. Los principales éxitos los consiguieron Fátima Ouhaddou (oro absoluta femenina) y Juan Ignacio Grondona (plata absoluto masculino).

Juan Ignacio Grondona obtuvo uno de los mayores éxitos de su carrera en la modalidad de cross al ocupar la segunda plaza en la carrera absoluta y la primera en la categoría sénior y entre los atletas nacidos en España. Al cordobés, que acabó en un tiempo de 31.59 minutos, solo le superó el sub 23 del Bahía de Algeciras Mustapha Sabili, entre los atletas participantes con derecho a competir por las medallas en el campeonato andaluz, ya que no podían optar a ellas los atletas en liza que no tuvieran la nacionalidad española y no corrieran defendiendo los colores de un club andaluz.

La marroquí residente en Aguilar de la Frontera Fátima Ouhaddou (Amo Alla) ganó la primera corona autonómica absoluta de su carrera en campo a través con una marca de 37.30 minutos. Ouhaddou superó sin problemas en la meta a su inmediata seguidora, la sevillana Lucía Pérez (37.50).

El Trotasierra destacó al conquistar 21 medallas entre todas las categorías. Venció por equipos 35-44 femenina y +45 masculina, en los relevos mixtos 35-44 y +55 y a nivel individual con Carmen Gutiérrez (+40), Antonio Marqués (sub 16) y Eladio Ruiz (+40). Solo el Cueva de Nerja logró un botín más amplio en el podio.

Un oro más ganó Ana Belén Rodríguez (Surco Lucena) en +35 para completar una excelente participación provincial.