El Tribunal Federal de Australia comenzó este domingo a analizar un recurso presentado por los abogados del tenista serbio Novak Djokovic contra la decisión del Gobierno de cancelar por segunda vez su visado y deportarle.

El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, argumenta que la presencia de Djokovic, detenido desde el sábado en un hotel para inmigrantes en Melbourne, puede azuzar el "sentimiento antivacunas" y derivar en la perturbación del orden público.

Por su lado, la defensa del tenista serbio de 34 años, quien no se ha vacunado contra la covid-19 y se opone a la inmunización obligatoria, afirma que los argumentos del ministro son irracionales y dañarán a "un hombre de gran reputación" que tiene una buena razón médica para no ser vacunado.

El caso sobre la entrada al país del tenista, que busca participar en el Abierto de Australia para alzarse con el décimo trofeo de este campeonato y convertirse en el tenista más galardonado de la historia con 21 Grand Slams, coincide con un repunte de contagios en el país vinculados a la variante ómicron.

Viajó a Melbourne desde España

La víspera, Djokovic se reunió con sus abogados para analizar la estrategia legal del caso antes de ser trasladado por las autoridades al Hotel Park, donde ya permaneció detenido entre el miércoles de la semana pasada cuando le revocaron el visado por primera vez y este lunes cuando un tribunal lo dejó en libertad.

Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica por no estar vacunado al haber estado contagiado de la covid-19 recientemente para disputar el torneo que comienza el lunes y donde tiene previsto enfrentarse en primera ronda a su compatriota Miomir Kecmanovic.

Australia, que aplicó una de las políticas más duras del mundo contra la pandemia, que incluyó el cierre de sus fronteras internacionales por más de 18 meses, solo permite la entrada de extranjeros que tengan la pauta completa del suero contra la covid-19 o con una exención médica para casos muy puntuales.