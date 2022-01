El Milar Córdoba BF inicia este fin de semana la segunda vuelta en la Liga Femenina 2 de baloncesto con un encuentro ante el conjunto gallego del Cortegada. El partido tendrá lugar este sábado a partir de las 18.00 horas en el pabellón del colegio Cervantes. El partido podrá verse en directo en estreaming a través de la página web de la Federación Española.

Las de Quintero vencieron en la primera vuelta por 60-70 en lo que supuso el estreno de este club en la categoría, en un partido que no disputó la senegalesa Aya Traoré, ya que todavía no había llegado a España. Tres meses después de aquel encuentro -se jugó el pasado 2 de octubre-, el Milar se encuentra en la sexta plaza con un récord de 8 victorias en 13 encuentros. Mientras, el Compostela está en el undécimo lugar con 4 triunfos en 12 partidos.

El conjunto cordobés intentará conseguir su sexta victoria en el colegio Cervantes, una pista en la que solo ha perdido ante el Adareva y el Magec Tías, los dos rivales canarios. Un triunfo le permitiría recuperar la quinta plaza de una manera provisional, pues el quinto, el BF León, no jugará este fin de semana al aplazarse su partido contra el Maristas Coruña.

La visita a Córdoba le supondrá al Cortegada el primer partido de liga en casi un mes, ya que el pasado fin de semana no jugó en la pista del Unicaja al aplazarse el choque por positivos en covid-19 del conjunto malacitano. Lejos de su cancha ha sumado tres victorias, ante el quinto, el BF León, por 50-69, y frente al Magec Tías y el Ibaizabal, dos de los tres conjuntos que ocupan plaza de descenso. La base local Sara Gómez es con 35 años la referencia de este equipo en la cancha, pues ejerce de capitana y es la jugadora con mejores números (14,3 puntos, 5,8 rebotes, 3,7 asistencias y 16,5 de valoración). La pívot keniata Mercy Wanyama (10,7 puntos, 8,7 rebotes y 13,4 valoración) y la ala-pívot eslovaca Tereza Sedlakova (8,8 puntos, 7,6 rebotes y 10,8 valoración) completan el tridente clave de este conjunto. Este fin de semana jugará dos partidos, pues el sábado se medirá al Milar y en la mañana del domingo se enfrentará al Alhaurín, en este último caso en un encuentro adelantado de la 16ª jornada.