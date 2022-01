Se marchó con 17 años siendo un talento emergente y regresa con 32 como un profesional de amplio recorrido. Con el fichaje de Luis Felipe 'Luisfe' Jiménez Reina (Puente Genil, 1989), el Ángel Ximénez se asegura algo más que un jugador. El club ha dado un golpe de efecto que refrenda su intención de dar un salto de calidad a partir de febrero, cuando arranque la segunda vuelta de una Liga Asobal en la que los de Bustos se han fijado el desafío de romper su techo histórico. Luisfe está otra vez en casa. "Era algo que siempre había tenido en mente", ha confesado el jugador en sus primeras declaraciones, difundidas por un club que califica como "un sueño hecho realidad" la operación de su vuelta tras haber disputado la primera parte del campeonato con la camiseta del Benidorm.

Una carrera internacional

Luisfe, que salió de su Puente Genil natal siendo juvenil con destino al Antequera, ha descrito una trayectoria multinacional. El lateral derecho, que tiene en su palmarés un partido con la selección nacional absoluta en junio de 2015, llevaba cuatro años compitiendo fuera de España. Estuvo en una temporada en Israel con el Maccabi Rishon (17/18), dos en Grecia con el Olympiakos (18/19) y el AEK Atenas (20/21) y una en Hungría con el Balatonfurendi (19/20). Con el Olympiakos ganó la Liga y la Copa en 2019. Antes jugó en la Asobal con el Antequera (2008/2009), Portland San Antonio (11/12), ARS Palma del Río (12/13) y La Rioja (13/15), además de en la temporada 15/16 en el Fenix Toulouse HB (Francia) y Logroño La Rioja -donde logró su internacionalidad- y en la 16/17 de nuevo en la entidad riojana.

Su último equipo ha sido el BM Benidorm, con el que retomó su idilio con la Liga Asobal y encontró la opción de cumplir uno de sus retos más íntimos. "La verdad es que estoy muy contento y con mucha ilusión porque es el club en el que me he criado y siempre he sentido que la gente me ha transmitido ese cariño para volver", ha afirmado Luisfe, que a partir de ahora podrá revivir una mezcla de reconfortante nostalgia y estimulante futuro.

Generación del 89, compañero de Cuenca

Miembro de la generación del 89, una de las más recordadas en la cantera pontana, Luisfe compartirá de nuevo vestuario con su compañero por entonces, José Cuenca, hoy capitán e icono en el pabellón Alcalde Miguel Salas. "Para mí hubo unos años, que podría decirse desde la generación del 86 a la del 90, que se compitió muy bien y el club creció muchísimo. La mía, la del 88/89, fue una generación que disfruté muchísimo y en la que había muy buenos jugadores. Ahora voy a volver a jugar con Cuenca, que jugó conmigo y estudiamos juntos, así que ya podéis imaginar", relata el jugador, que en los próximos días se pondrá ya a las órdenes de Paco Bustos para ayudar a un grupo que en este mercado invernal fichó ya al lateral esloveno Jaka Spiljak, procedente del Bathco Torrelavega, y abrió la puerta al caboverdiano Delcio Pina, que se marchó a la liga de Portugal.

"Mi objetivo es sumar al equipo, aportar lo que el entrenador considere que pueda dar y lo que pueda aportar como persona", explica Luisfe, que aguarda con emoción lo que le pueda deparar el defender de nuevo la camiseta que lució desde niño. "La afición siempre me ha transmitido un montón de cariño y para mí es jugar en casa… Es que voy a casa. Y creo que es una suerte, porque no todo el mundo tiene la suerte de poder jugar en Asobal en su casa. Es algo que es un privilegio", reconoce.