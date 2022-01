El Córdoba Futsal ya ha establecido un programa de formación acelerada para uno de sus talentos más prometedores. Pedro De la Cruz (Córdoba, 2001) jugará como cedido en el Software Delsol Mengíbar, de Segunda División, hasta el final de temporada, tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubs. El pívot continuará su formación en un conjunto que pelea por ascender a Primera División y en el que milita un icono cordobesista, Manu Leal, que fuera capitán durante varios años en una generación que hizo historia.

Pedro De la Cruz, que hizo la pretemporada a las órdenes de Josan González, ha ampliado su contrato con la entidad que preside José García Román hasta la temporada 24-25, un signo de la confianza que el cuadro técnico ha depositado en su porvenir. "Es una gran oportunidad para seguir creciendo y poder llegar algún día a formar parte del equipo de mi tierra, donde me he criado deportivamente", ha declarado el jugador, quien subraya el itinerario que se ha marcado. "En mi cabeza solo existe tal posibilidad, por lo que tan solo me queda dar lo máximo en un club que ha apostado muy fuerte por mi incorporación", ha apuntado a través de los medios oficiales blanquiverdes.

Un estreno a lo grande en Primera

El jugador ya se ha estrenado en la Primera División. Lo hizo en un día que ya está inscrito en el expediente del Córdoba Futsal: fue la jornada en la que los cordobeses golearon al Industrias Santa Coloma (5-1) y se coronaron líderes de la clasificación de Primera División. El punto más alto de toda su existencia.

El debut de Pedro aquel último día de octubre, entonces aún con 19 años -cumplió los 20 el pasado 11 de diciembre-, supuso un mensaje de reivindicación a la cantera. "Sobre todas, la noticia de día. Lo que somos y lo que queremos ser. Enhorabuena a todos los que forman las categorías inferiores del Córdoba Futsal. Esto solo es un paso más, seguimos currando, seguimos creciendo", escribió el entrenador, Josan González, a través de sus redes sociales a propósito del estreno del jugador. Ahora, en el Mengíbar, Pedro tendrá el espacio para poder disputar minutos en un equipo con metas exigentes, en sintonía con el "camino hacia la excelencia" que el Córdoba Futsal tiene como punto clave de su ideario.