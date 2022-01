El Córdoba CF Femenino y el CD Pozoalbense centran sus miras en todo lo que el próximo año 2022 pueda ofrecerles. En este parón competitivo ambos equipos se han ejercitado y, en el caso del vallesano, ha emprendido una revolución interna. El Pozoalbense disputó un amistoso ante la selección de Vietnam, en el que el conjunto de Ariel Montenegro dejó entrever buenos detalles pese a caer por 0-3 en el Municipal. El combinado asiático -de concentración en Los Pedroches en su preparación de la Copa de Asia- será también rival del Córdoba CF Femenino, al que se enfrentará este martes 4 en el Campo de La Juventud (17.00 horas).

El principal objetivo no es otro que llegar al derbi cordobés -previsto para el 9 de enero- en las mejores condiciones posibles. Y es que 2021 dejó dos escenarios completamente diferentes que deberán acometer para cumplir con el objetivo de la permanencia en la futura Segunda RFEF.

Contreras: "Hay que resarcirse frente al Pozoalbense"

El entrenador cordobesista, José Antonio Contreras, aseguró a este medio que su etapa en la entidad iba bajo los parámetros marcados. "Cuando firmas por un club que ha estado luchando por ascender hace años, con muchos altibajos y donde no había esa seriedad a nivel institucional, ves que acontecen cinco meses con estabilidad y que las jugadoras saben la línea a seguir a nivel deportivo". Ese necesario cambio en el equipo de féminas cordobés se traduce, por el momento, en un octavo puesto con 18 puntos -muy cerca de la cabeza-. "En la mayoría de partidos nos faltó eficacia de cara a portería. Generamos muchas ocasiones en prácticamente todos ellos, pero es cierto que los rivales con poco nos hacen mucho peligro y hay que mejorar", recalcó.

El conjunto capitalino tuvo "opciones de poder ganar casi todos los encuentros a falta de cinco minutos", algo que constató el "claro dominio" del esférico que quiso imprimir tras su fichaje. "Ciertos detalles nos hicieron empatar o perder, otros, mientras tanto, sacar adelante algunos encuentros. Es verdad que no hemos tenido victorias holgadas, aunque por sensaciones se podria haber logrado", manifestó.

Lo positivo del grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola es que están todos los equipos "muy apretados e igualados", una situación que quiso ejemplificar. "Cualquiera te puede crear peligro. Eso nos pasó con el Elche, ahora en la zona baja, y al que nos costó ganar". Precisamente le quedan unos duelos frente a combinados que están en descenso -Pozoalbense y La Solana- y que "podrían salir de ahí porque tienen cerca esa opción". Así pues, deben mostrar una cara "seria" y volver a la dinámica liguera "sumando los tres puntos" contra el bando pedrocheño.

El preparador manchego, consciente del "final un poco agónico" que tuvieron de 2021 -encadenan cuatro jornadas sin vencer-, busca revertir la situación. "Hemos tenido tres salidas y el partido en casa contra el Alhama, actual líder. En la mayoría competimos muy bien salvo en la primera parte con el filial del Madrid CF donde íbamos perdiendo 3-0 al descanso. Hay que resarcirse ante el Pozoalbense. Allí volveremos a jugar en la Ciudad Deportiva después de un mes sin hacerlo y queremos dar un golpe sobre la mesa. Las jugadoras están concienciadas de ello y es una cita más a pesar de tratarse de un derbi", analizó.

Por último, Contreras profundizó en el mercado de fichajes y el papel de la cantera dentro del Córdoba. "Sabemos cómo es este periodo por experiencias previas y es complicado poder acertar. También conocemos nuestra cantera y hay jugadores interesantes para poder potenciarlas". Una de ellas es Paula Hidalgo, quien tuvo minutos en un amistoso frente al Málaga CF City con apenas 15 años. "Debemos seguir intentando fomentar la cantera porque será el activo principal del club en los próximos años, pero de reojo miraremos al mercado por si acaso".

Montenegro: "Quedan muchos puntos para mejorar"

No iba para nada desencaminado Ariel Montenegro cuando hizo ver en su presentación que la campaña no resultaría sencilla. "La situación que nos encontramos era diferente a la del año pasado, había que luchar contra viento y marea y eso estamos haciendo", reconoció a este periódico. "Queda mucha Liga y tenemos la meta de salvar la categoría. Estuvimos trabajando para ello durante este cuatrimestre, pero los resultados no plasmaron lo que hicimos. Ahora hay que hacer un examen de conciencia para organizarnos mejor e ir a por todas en el semestre restante", acertó a relatar.

Uno de los aspectos a corregir reside en "acertar de cara a portería". El conjunto de Pozoblanco, que no es el más goleado aunque sí recibe bastantes dianas "por la forma que tenemos de jugar", debe hallar "beneficio en la puerta rival". Como Contreras, el míster argentino recordó su cita contra las ilicitanas. "Les metimos cuatro fuera de casa y al final solo te traes un empate. Es el talón de Aquiles de este equipo, no marcar las opciones que tienes y no cerrar nuestra meta". En la decimoquinta plaza con 8 puntos, lo primordial es escapar de la quema. "Las chicas dieron la cara y estuvieron sensacionales en el tema del esfuerzo. Hay veces en las que la suerte no alcanza y tienes que hacer más. Ya es el todo por el todo y quedan muchos puntos para mejorar la situación", contempló.

El margen de error cada vez es menor si no quieren descender de categoría -ya sea a la Tercera RFEF o a Primera Nacional-. "Hay muchos puntos y los rivales directos que tenemos han jugado muy poco entre ellos. Esta categoría tiene una cosa muy buena que es que si ganas dos partidos seguidos, al final tienes posibilidades y nadie se dará por vencido". La primera parada, con las blanquiverdes, será un día especial para Montenegro. "Al equipo lo veo bien, tienen un gran entrenador y plantel. Ya sabe todo el mundo la simpatía y el amor que tengo por esa camiseta, pero esto es un trabajo, nos toca enfrentarnos y seria importante llevarnos los tres puntos".

En la vuelta a los entrenamientos habrá bastantes movimientos de futbolistas. "Se han marchado algunas, vendrán nuevas y al final el vestuario se revitaliza. Tengo esa experiencia de cuando era jugador del Córdoba. En diciembre llegaban diez o doce fichajes y es una inyección anímica buena para poder seguir. Con eso no estoy diciendo que aquí vengan tantas chicas, pero un buen cambio viene bien para que ellas cojan confianza y exista una mayor competitividad dentro del equipo", indicó.

Por el momento, los primeros se tradujeron en salidas. Fuentes del club confirmaron que el listado lo integran Mariola, Andrea Rincón, Judith Ledesma, Nena, Eva Madarang -se marchó con la selección de Filipinas hace un mes y notificó que no regresaría-, Yamila -una de las bajas más llamativas por su alta participación- y Paula González -en las primeras semanas de la temporada pidió abandonar el equipo debido a circunstancias personales-.