La ilusión no deja de crecer en el Salerm Cosmetics Puente Genil FC. El conjunto rojinegro anunció un refuerzo de campanillas a escasas horas de acabar el año 2021. Y es que el Manuel Polinario volverá a contar sobre su verde con Ezequiel Lamarca, uno de los hombres más destacados de la pasada temporada tras anotar nada menos que 15 goles. El mediapunta cordobés de 30 años, que se encontraba en el Don Benito, regresa a la localidad pontana para ayudar al despegue definitivo de la entidad.

Lamarca posee una amplia trayectoria profesional desde que saliera del Córdoba CF juvenil en el curso 2009-10. Pasó a continuación por el Peñarroya, el Ciudad Jardín, el Lucena, el Martos, el Écija, el Badajoz, el El Ejido 2012 y el Cacereño, antes de arribar a Puente Genil durante la 2020-21. Allí, bajo el mando de Diego Caro, el jugador ofensivo desplegó su mejor versión ayudando al equipo a luchar por subir hacia la Segunda RFEF. No obstante, el sueño no pudo cumplirse y decidió afrontar el desafío en la nueva categoría como integrante del Don Benito.

Su experiencia en Extremadura no resultó del todo satisfactoria, ya que solo dispuso de 394 minutos anotando un gol al Vélez CF. Uno de los días más especiales vividos fue en la cuarta jornada visitando El Arcángel. Aquella tarde pusieron contra las cuerdas al actual líder del grupo 4 en un choque que concluyó 3-2 a favor de los de Germán Crespo. Pese a ello, prefirió bajar un escalón para unirse al proyecto de Juanmi Puentenueva.

Siles, baja en el combinado rojinegro

El Puente Genil, séptimo con 25 puntos -y un partido más-, está a 5 puntos de la quinta plaza que daría derecho a jugar el play off de ascenso. La llegada del nuevo entrenador a finales de octubre revitalizó al conjunto pontanés. De hecho, ocho son las citas consecutivas las que lleva sin conocer la derrota. Lamarca se une a Brian Triviño en el capítulo de altas mientras que en la de bajas aparece Silveiro José Quijada Pérez, conocido futbolísticamente como Siles. El central reconoció que no había sido “una decisión fácil”, pero que debía pensar “en mi futuro y en todo lo que me motiva día a día profesionalmente”.