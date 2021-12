El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió tras el empate a uno en el campo del Sevilla que le "queda un sabor agridulce por no haber logrado los tres puntos", aunque recalcó que cree que su equipo va ahora "por el buen camino". Xavi consideró "una pena" el empate logrado en superioridad numérica en la que era "una buena opción para haber acabado bien el año", pero subrayó en rueda de prensa que "hay que insistir porque el camino es el correcto", ya que el Barcelona, "igual que con el Elche", ha completado "un gran partido". "Me pesa no haber ganado. Teníamos que haberlo hecho tras más de veinte minutos con uno más. Ellos han tirado de faltas, que es una manera de defender. Me voy insatisfecho porque la cuestión es darle continuidad al buen juego los 90 minutos", agregó el técnico catalán.

El preparador barcelonista estima que, "pese al 1-1, la imagen ha sido muy buena" porque su equipo lo ha "intentado hasta el final, pero no ha podido ser", y eludió referirse a la actuación del árbitro porque "no se gana nada" y, además, sólo intenta "ayudarle porque pitar es muy difícil". Lopetegui: "Hemos luchado una barbaridad y demostrado carácter" Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, destacó la entrega de su equipo y consideró "una pena el gol encajado", pues "sabía del poderío de Araújo en ese tipo de acciones". "En la segunda mejoramos, les estábamos apretando, pero la expulsión -de Jules Koundé- nos obligó a dar un paso atrás cuando mejor estábamos. Se dio otro partido. El equipo ha hecho un gran trabajo ante un gran equipo, algo que hay que valorar de manera muy positiva", añadió Lopetegui en rueda de prensa. El técnico guipuzcoano no quiso incidir en la acción que le costó la tarjeta roja directa al central francés, quien "sabe que se ha equivocado, que se ha dejado llevar, le ha faltado poso". En cualquier, indicó que "es una cuestión de edad" y se mostró "seguro de que no le vuelve a pasar, porque Jules es de los jugadores que aprende". El preparador sevillista alabó a los canteranos Juan Luis Sánchez 'Juanlu' y Valentino Fattore Scotta, quienes debutaron en Liga en los minutos finales, porque "han ayudado mucho en una situación muy compleja", algo que "es para darles la enhorabuena". Papu Gómez: "Hasta la expulsión los teníamos controlados" El mediapunta argentino del Sevilla Alejandro 'Papu' Gómez lamentó este martes "la expulsión" de su compañero Jules Koundé, pues consideró que "hasta entonces", su equipo "no estaba sufriendo" y tenía "controlado" al conjunto catalán. "Creo que se nos hizo un poco cuesta arriba tras la expulsión, pero hicimos un buen partido. Koundé ya es grande y hará autocrítica, seguro que estará enojado. No estábamos sufriendo hasta la expulsión, los teníamos controlados. Es una pena porque queríamos ganarlo. Lo estábamos haciendo bien", declaró a Movistar Papu Gómez. El futbolista bonaerense alabó al Barcelona al indicar que "tiene mucha calidad y si no sale la presión, es normal que corras peligro", sobre todo porque "les permites tiros de larga distancia". El internacional argentino, que marcó el gol en una acción de estrategia, explicó que "esta mañana, tras ver un par de vídeos", el cuerpo técnico pensó "que podía haber un hueco ahí y salió perfecto, redondito". Por su parte, el defensa neerlandés Karim Rekik tildó el último encuentro del año como "un partido muy duro ante un gran equipo" y lamentó que "se complicó con la expulsión", aunque consideró que "el empate es justo", a pesar de que "ellos han tenido más el balón". "Personalmente, estoy contento con el partido de lateral izquierdo. He tratado de darlo todo en el campo. Ahora, las vacaciones vendrán bien", concluyó el futbolista de origen tunecino. Araújo considera "un paso adelante" el empate ante "un gran rival" Ronald Araújo, defensor uruguayo del Barcelona y autor del gol del empate, consideró "un paso adelante" haber completado "un gran partido ante un gran rival y en su cancha". Araújo cree que los barcelonistas fueron "superiores, sobre todo en el segundo tiempo", y declaró a Movistar tras el partido que fue "una pena no haber ganado", si bien indicó que "dentro del año" que está completando su equipo "es bueno estar ahí". "No ha sido una primera parte de temporada muy buena, pero el objetivo está cerquita", afirmó. El central charrúa considera que el gol del Sevilla, que llegó a la salida de un córner, "fue mérito suyo, que lo hicieron muy bien", y que el tanto del empate marcado por él, también en un saque de esquina, es "una jugada ensayada porque ellos defienden parados y en zona", pero facilitó su remate "la cortina de Busi -Sergio Busquets-". "Estamos trabajando bastante en la pegada. Ferrán -Jutglá- nos está dando una gran ayuda, aunque nos falta un poquito más de gol", concluyó Ronald Araújo.