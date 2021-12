El Real Madrid visita San Mamés este miércoles (21:30 horas) para enfrentarse al Athletic Club en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, un duelo marcado por las bajas en ambos conjuntos por coronavirus y que los blancos deberán suplir con un cambio en la maquinaria del centro del campo e incluso de sistema.

Los 'leones' llegan con la moral por las nubes tras su última heroica victoria ante el Betis, mientras que el equipo de Ancelotti lo afrontan como líder de la competición, aunque con menos margen sobre el segundo (el Sevilla, ahora a 6 puntos) después de no poder derribar el muro del Cádiz en el Bernabéu.

Los blancos no pasaron del empate a cero ante una gran defensa, con 38 remates totales y más de un 80% de posesión. Una falta de efectividad que no preocupa al técnico italiano y que no pudo romper la frescura de Vinicius ni la calidad de Benzema. Así, este miércoles deberá demostrar que sigue siendo el candidato más serio al título.

El Madrid dominó todas las facetas del juego salvo el gol, en un partido muy serio de los andaluces, y en el que se vio a un gran Hazard, sobre todo en la segunda mitad, dejando detalles que recordaron al extremo belga del Chelsea. Apenas tuvo sustos en defensa el pasado domingo, pero si le faltó la claridad de otros encuentros en zona ofensiva, con un juego demasiado horizontal en ocasiones.

El del Cádiz, fue el primer tropiezo de los blancos tras 10 partidos consecutivos ganando. Y es que el Real Madrid no pierde desde el 3 de octubre, cuando cayó ante el Espanyol (2-1). Una buena dinámica apoyada en el gran momento de jugadores como Vinicius, Benzema o Luka Modric, cuya ausencia la notó el equipo ante el Cádiz y que no podrá estar ante el Athletic porque sigue con problemas de salud tras dar positivo en coronavirus, a pesar de ya no estar contagiado.

El conjunto blanco viajará a Bilbao con una larga lista de ausencias por COVID-19. Asensio, Bale, Rodrygo, Isco, Lunin, Marcelo y el ya mencionado Modric no estarán disponibles por dar positivo. La gran duda será David Alaba, que podría no entrar en la convocatoria ante los vascos por estar también en alerta Covid. Además, Ancelotti no podrá contar, por lesión, con Carvajal ni con Casemiro, que cumple ciclo de tarjetas amarillas.

Estas bajas obligarán al italiano a confeccionar un centro del campo con jugadores que apenas han contado con minutos hasta ahora, como Fede Valverde, que ya fue titular ante el Cádiz, o Camavinga, que tendría este miércoles su gran oportunidad desde el inicio, en un partido clave para las aspiraciones del Real Madrid en liga.

Ancelotti confesó tener dudas sobre el sistema que utilizará en San Mamés, ya que la ausencia de extremos derechos y la presencia de Lucas Vázquez en el lateral podrían hacer que el italiano incorporara un centrocampista más para elaborar un 4-4-2, con Benzema y Vinicius como referencias ofensivas.

Moral alta

Los de Marcelino García Toral llegan a este partido después de reconciliarse con San Mamés el pasado domingo al remontar un 1-2 ante el Betis, en una tarde en la que los 'leones' volvieron a rugir para poner el 3-2 definitivo y colocarse novenos en la tabla con 24 puntos, olvidando los puestos de descenso para ver más cerca las posiciones europeas.

Esa victoria rompió la mala dinámica de tres encuentros consecutivos sin ganar en casa y puso fin a la racha de ocho partidos seguidos sin triunfar en LaLiga Santander. Y tuvo mucho que ver la recuperación del carácter y la garra del equipo, que no se vino abajo pese al resultado adverso, así como la reparación de la conexión equipo-afición, con un San Mamés que volvió a disfrutar y vibrar con la plantilla.

El jugador 'rojiblanco' a seguir será Iñaki Williams, autor de un doblete ante el Betis y que demostró un poderío físico que puede ser clave este miércoles, sabiendo que podría tener enfrente a Militao, uno de los centrales más en forma de Europa. Aunque, ante el Real Madrid, el delantero español solo ha visto puerta en una ocasión en los últimos 13 enfrentamientos contra los blancos.

Al igual que los de Ancelotti, los vascos afrontan este importante duelo con numerosas bajas, muchas de ellas por coronavirus. Berenguer, Ezkieta, Iñigo Martínez y Unai Simón son positivos en COVID. Mientras, Berchiche, Nolaskoain, Villalibre y Vivian continúan lesionados.

Así, no se esperan grandes cambios en el once titular de Marcelino, con la vuelta de Dani García, que cumplió sanción por tarjetas amarillas ante el Betis, y Nico Williams, Raúl García e Iñaki Williams totalmente asentados en ese once de gala. Las bajas sensibles de Unai Simón e Iñigo Martínez, que tampoco estuvieron ante el Betis, las suplirían Aguirrezabala y Unai Núñez.