El encuentro de la Segunda Nacional femenina de fútbol sala que iban a disputar el Cajasur Deportivo Córdoba y el Roldán B a partir de las 12.00 horas de este domingo en el Palacio de Deportes Vista Alegre quedó aplazado por la detección de un caso positivo en el conjunto cordobés, según confirmó el presidente del club, Pablo García Ayllón.

Los dos conjuntos se personaron en la instalación a la espera de que la Federación Española confirmara el aplazamiento del encuentro, que finalmente tendrá que jugarse en una nueva fecha.

Este fin de semana ya se habían aplazado el partido del Itea Córdoba de balonmano femenino, el Cross de Guadalcázar y el duelo Benalmádena-UCB de baloncesto, todos ellos por casos de positivos en covid-19.

El presidente del club cordobés, Rafael Pablo García Ayllón, ha declarado a Live Vuvuzela, la productora que iba a retransmitir en directo el partido a través de los canales oficiales de la Real Federación Española, que “el jueves dieron todas las jugadoras negativo en los tests de antígenos. El viernes hubo sin embargo un positivo en el colegio en el que trabaja una jugadora, lo que provocó que tuviera que hacerse un PCR por contacto directo, cuyo resultado no hemos conocido hasta esta misma mañana, y que ha sido positivo”.

García ha asegurado que su club siguió los trámites pertinentes. “Nos hemos puesto en contacto con la Federación, aunque de no haber aceptado el aplazamiento, no habríamos jugado el partido de todas formas para no poner en riesgo la salud de las jugadoras”, afirmó.

El resto de las jugadoras del Cajasur Deportivo Córdoba van a hacerse este lunes o este martes un test PCR para conocer si alguna más está afectada por el covid-19, según ha apuntado el club cordobés.