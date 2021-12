El CD Ciudad de Lucena se alzó con el triunfo en el derbi cordobés frente al histórico CD Pozoblanco, merced a un auténtico golazo del canterano Marcos Pérez, si bien por juego y ocasiones tal vez lo más justo hubiera sido un empate.

El conjunto de Dimas Carrasco está atravesando una mini crisis de juego en los últimos encuentros, si bien ya suma once jornadas consecutivas como invicto, lo que le permite seguir estando en los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

En el primer tiempo, el Pozoblanco salió con un nivel de presión muy fuerte en la zona de tres cuartos, lo que impidió que Mario Ruiz y Carlos García pudiesen dominar en la zona medular. De hecho los discípulos de Antonio Jesús Cobos avisaron en el minuto 7 con un centro de Ángel Lara que remató el ariete Zara, si bien detuvo el esférico con seguridad Javi Cuenca.

Entre tanto, los celestes no se acercaron a las inmediaciones del ex lucentinista Sillero en los primeros cuarenta y cinco minutos, a excepción de un balón que puso el capitán Mario Ruiz sobre el delantero Javi Forján al filo del descanso, que no entrañó dificultad para el cancerbero del Pozoblanco.

Rubén Navas por Mustafá

En vista de ello, Dimas Carrasco introdujo en el campo al joven Rubén Navas en lugar de un desacertado Mustafá y realmente le dio otro aire al equipo en ataque, hasta el punto de que fue quien asistió a Marcos Pérez en el único tanto del encuentro. El canterano remató en volea al borde del área grande y el balón entró como un obús en la portería visitante.

La réplica del Pozoblanco llegaba cinco minutos más tarde con un lanzamiento de Fran Gómez que interceptó bien Javi Cuenca. Rubén Navas por parte del Ciudad de Lucena lo intentó posteriormente con un tiro en la frontal del área grande que obligó a Sillero a intervenir de manera felina.

Incomprensiblemente, Dimas Carrasco retiró del terreno de juego a Rubén Navas, que llevaba menos de media hora en el terreno de juego para introducir a David España, lo que no fue entendido por buena parte de los aficionados lucentinistas, aún cuando tenía una tarjeta amarilla el joven futbolista, que podía entenderse como un aviso.

Por el contrario, Antonio Jesús Cobos se la jugó con un triple cambio, que sin duda surtió efecto, por cuanto su equipo sometió al Ciudad de Lucena en el último cuarto de hora más los 5 minutos de descuento y pudo conseguir un valioso empate en el minuto 88 con un remate de cabeza un tanto ingenuo de Valentín, que paró fácilmente Javi Cuenca, cuando estaba solo ante el meta local y pudo cruzar el balón fácilmente.

Al final del partido, se produjo el lógico júbilo en la parroquia celeste y un desencanto en el bando pozoalbense, que sin duda dio una buena imagen a su paso por el Estadio Ciudad de Lucena, que por cierto a partir de la semana próxima será clausurado por el Ayuntamiento para colocar un nuevo césped artificial que sustituya al actual, que se ha mantenido un decenio con muy buenas prestaciones.

Ficha técnica:

1 -Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Marcos Pérez, Rafa Manosalva, Salvi Blázquez, Antonio (Marcos Pérez min. 37), Joao, Carlos García, Mario Ruiz, Iván Henares (Joel Armengol min. 67), Mustafá (Rubén Navas min. 46) (David España min. 74) y Javi Forján.

0 -CD Pozoblanco: Sillero, Ángel Lara, Alex Machado, Agus (Puyi min.51), Carlos Moreno, Zara (Moro min. 75), Diego Gámiz (Valentín min. 75), Jaime Almagro, Samu González (León min. 75) y Fran Gómez (Montenegro min. 66).

Árbitro: Ferrera Macías (Huelva). Mostró tarjetas amarillas a los lucentinistas Mario Ruiz y Rubén Navas, así como a los pozoalbenses Diego Gámiz, Samu González y León.

Gol: 1-0, min. 54: Marcos Pérez.

Incidencias: Estadio Ciudad de Lucena. Alrededor de 1.200 espectadores en jornada de presentación de todas las categorías inferiores del club.