La Asamblea de LaLiga ha aprobado este viernes con 37 votos a favor, cuatro en contra y una abstención el acuerdo que vinculará a la competición con el fondo de inversión CVC durante los próximos 50 años. Como estaba previsto, Real Madrid, Barcelona y Athletic han votado en contra de una alianza que supondrá una inyección de 1.994 millones de euros para el resto de clubes de Primera y Segunda. A ellos se ha sumado el Ibiza, mientras que el Oviedo se ha abstenido. El resto de los clubes que ratificaron inicialmente el acuerdo se han mantenido en su postura.

La presión de los tres clubes históricos del fútbol español y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el acuerdo no saliera adelante no ha encontrado acompañamiento. Su intención de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) interviniera para cancelar la Asamblea tampoco fructificó, dado que el Gobierno se declaró no competente para actuar en ese sentido, apoyándose en informes elaborados por la Abogacía del Estado.

Tras el acuerdo alcanzado este viernes, CVC se convierte en socio industrial de la principal competición española de clubes a través de LaLiga Impulso, la sociedad que a partir de ahora explotará los derechos de televisión de los clubes. El fondo de inversión ha comprado el 8,2% de esta nueva empresa durante medio siglo, a cambio de esos 1.994 millones de euros. Después será LaLiga la que preste ese dinero a los clubes, en función de su peso en el reparto audiovisual.

Crecimiento

El 15% del montante total se destinará a ampliar límites salariales, otro 15% a reestructurar deuda y el 70% restante irá vinculado a proyectos de desarrollo de infraestructuras, digitalización y comunicaciones. Para acceder al dinero, los clubes deberán presentar proyectos y demostrar cómo van a contribuir a su crecimiento, sometiéndolos a la evaluación de una comisión que creará LaLiga en las próximas fechas y a un departamento de profesionales específicos de la entidad.

CVC también aportará su conocimiento y experiencia en diferentes sectores para promover el desarrollo internacional del producto LaLiga y de sus clubes en particular, según resaltan los partidarios del proyecto. Esa era uno de los principales virtudes que destacaban frente a la contraoferta en forma de crédito presentada por Madrid, Barça y Athletic en la última semana, propuesta que no ha sumado ni un solo apoyo del resto de entidades.

Batalla legal

A partir de ahora, se presenta una batalla en los juzgados. Los tres clubes contrarios al acuerdo ya han anunciado que emprenderán acciones judiciales al considerar que LaLiga Impulso es un proyecto que está fuera de la legalidad que rige el fútbol español, postura que comparte la RFEF. De este modo, se recrudece la guerra sin cuartel que existe en el fútbol español, con Javier Tebas encabezando un bando que aglutina a 39 clubes y Florentino Pérez, además de Luis Rubiales, liderando el otro.

El enfrentamiento se recrudecerá, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, cuando la Comisión Delegada de LaLiga apruebe las nuevas normas de reparto audiovisual, castigando económicamente a Madrid y Barcelona, una vez que se adjudiquen los derechos de televisión en España para los próximos cinco años. Este mismo lunes se cierra el plazo para la presentación de ofertas y se realizará la adjudicación provisional de los diferentes lotes.