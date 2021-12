El año 2021 está llegando a su finalización y, de esa manera, también se aproxima el parón navideño en el grupo 10 de la Tercera RFEF. La decimosexta jornada liguera será, por consiguiente, la penúltima que afronten los conjuntos que forman parte de dicho campeonato. En lo concerniente a los cordobeses que militan dentro de esta competición, todos los encuentros se producirán el domingo 12 de diciembre. El Córdoba CF B disputará su choque, a domicilio, ante la UD Tomares (12.00 horas). Poco después, frente al Club Atlético Antoniano, el Salerm Cosmetics Puente Genil FC intentará prolongar su buena racha en Lebrija (12.45 horas). Por último, el CD Ciudad de Lucena y el CD Pozoblanco batallarán en un nuevo derbi provincial (17.00 horas).

Ciudad de Lucena-Pozoblanco: puede pasar de todo

El último derbi cordobés de 2021 se vivirá en el estadio Ciudad de Lucena. Los lucentinos, que llevan nada más y nada menos que diez jornadas imbatido, reciben a unos vallesanos que no arrojaron buenos resultados jugando fuera del Municipal. El plantel de Dimas Carrasco solventó en Los Barrios una difícil papeleta ante los barreños. Pese a que Marcos Pérez avanzó a los celestes en una acción de saque de esquina, los auriverdes voltearon el partido desde dos saques de banda, algo que no contentó al técnico astigitano. No obstante, Javi Forján logró el definitivo 2-2 que dejó en la quinta posición, con 26 puntos, a los suyos.

Eso sí, la tabla empieza a apretarse y los aracelitanos ya notan la presión de los que vienen por detrás. La goleada del Xerez CD al Gerena (1-4) evitó que perdieran el puesto de play off de ascenso -los gerenenses son sextos con 25 puntos-, pero el Sevilla FC -séptimo con 20 puntos- o el Puente Genil -octavo con 18- se aproximan después de las dos igualadas consecutivas de los de Carrasco.

La principal premisa que quiere cumplir el Ciudad de Lucena es la de revivir el buen ambiente gestado en su estadio frente a los pontanos. En aquella ocasión no hubo goles al término de la cita, aunque esperan enganchar nuevamente a los aficionados con precios asequibles -5 euros para niños, 10 adultos y los socios entran de manera gratuita-. El desplazamiento de la hinchada visitante no será tan cómodo como el vivido por los llegados desde Puente Genil, ya que los cerca de 145 kilómetros que separan a ambas localidades dificultan la tarea.

El Pozoblanco de Antonio Jesús Cobos superó a la AD Ceuta FC B por 1-0 y se puso undécimo con 16 puntos. Los pedrocheños no conocen la victoria fuera de casa -sus cuatro triunfos fueron ejerciendo de anfitriones y el mejor tanteador apareció con el empate a uno contra el Antoniano para inaugurar el campeonato-. El míster, nada más concluir el choque ante los caballas, reconoció que dejar la protería a cero “reforzará a la defensa” y permitirá ir a Lucena “sin complejos”. El partido será “distinto” al vivido anteriormente y tendrán que ir “a ganar y a evitar la presión excesiva que nos metemos cuando nos ponemos por delante”, ya que cuando eso ocurre “no hacemos las cosas bien”.

El gol de Diego Gámiz hizo olvidar, en parte, el palo recibido en Utrera. Los pozoalbenses, que últimamente están demostrando un buen juego de visitantes -véase el reseñado encuentro en el Municipal Vistalegre utrerano o en el Nuevo Colombino onubense que concluyeron 3-2-, intentarán sacar algo positivo antes de medirse al CD Rota el siguiente fin de semana.

El encargado de llevar la manija en la parcela arbitral será el onubense Alejandro Ferrera Macías.

El recorrido triunfal del Córdoba B, a prueba

El filial cordobesista demostró el pasado miércoles su firmeza contra el Recreativo de Huelva, líder intratable de la categoría. Los de Diego Caro empataron a uno en El Arcángel merced al gol conseguido por el extremo Ale Marín, una circunstancia que elevó hasta los siete envites el recorrido triunfal del B -seis victorias y la mencionada igualada con el Decano-. De hecho, el joven vestuario no sabe lo que es perder desde mediados de octubre en Gerena (2-1), lo que refleja el hambre de una plantilla que no tiene límites desde su tercera posición con 30 puntos.

El rival a batir este domingo será el decimosexto de la tabla, un Tomares que descansó entre semana. Los hispalenses de Rafa Tubío, inmersos en la pelea por salir del descenso a División de Honor, solo ganaron dos compromisos por el momento. Precisamente estas alegrías se fraguaron en el Municipal San Sebastián, instalación donde se acometerá el duelo. Los tomareños, pese a ello, se mostraron muy irregulares ejerciendo de locales, por lo que deberán jugar con una de sus ventajas: el menor cansancio acumulado que los cordobeses. Además, el listado de bajas para Caro podría ser notorio si Germán Crespo, preparador de la primera plantilla, decide tirar de algunas piezas -como ya hiciera con Lluís Tarrés, Tala o Rober Abreu en Las Palmas de Gran Canaria-.

José Miguel Aranda Zayas, de Jaén, arbitrará el partido.

La nueva cara de un Puente Genil que va a más

Juanmi Puentenueva le cambió la cara por completo al Puente Genil. Los rojinegros, después de la destitución de Keko Rosano, encontraron los argumentos necesarios para salir de la parte baja y mirar -todavía a distancia- a la alta. El conjunto del Manuel Polinario es octavo con 18 puntos tras enlazar contra el CD Rota su quinto partido sin derrota (3-0). El buen proceder ofensivo, incluso con la primera diana del recién llegado Brian Triviño, relanza las posibilidades de la escuadra pontanesa. Además, llevan cuatro contiendas seguidas manteniendo su portería a cero, otro plus añadido para la causa.

Esta vez les tocará viajar hasta Sevilla para enfrentarse a un Antoniano en horas bajas. El Municipal de Lebrija albergará un choque contra el decimoquinto clasificado (11 puntos). El equipo de Manu Fidalgo cayó en sus últimos cuatro compromisos -Xerez CD (1-2), Conil CF (2-0), CD Gerena (0-1) y Sevilla FC C (2-1)-. Por lo tanto, los hispalenses no saborean un más tres desde mediados de noviembre, fuera de casa, en Las Cabezas de San Juan (1-2).

El gaditano Francisco David Alonso Ramírez fue el designado por la Real Federación Andaluza de Fútbol para dirigir el duelo.