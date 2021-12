No era un día sencillo para el Córdoba Futsal, consciente de estar metido en una situación compleja. Los blanquiverdes, con bajas relevantes -faltaban Jesús Rodríguez, Jesulito y Cristian- y la inevitable presión por una racha sin victorias, se cruzaban con un Emotion Zaragoza que es un clásico de la Primera División y un rival siempre incómodo. Especialmente para el Córdoba, con el que ha dirimido peleas de alto voltaje. Nunca faltó picante cada vez que coincidieron sus caminos. Tampoco esta vez. La rotundidad del marcador final da más valor al trabajo del Córdoba, que tuvo que lidiar con momentos al limite. No se hundió cuando las cosas no le fueron bien -su rosario de ocasiones marradas pudo ser trágico-, se sostuvo ante las acometidas de la escuadra aragonesa -con los niveles de combatividad al máximo- y se reivindicó a través de jugadores que necesitaban reivindicarse. El principal fue Alfonso Prieto. Con él empezó todo. Compensó con sus paradas la falta de definición en la primera parte y cambió, para bien, el rumbo del partido deteniendo un penalti que pudo ser el empate. Todos se estimularon con su sobresaliente papel y terminaron doblegando a un buen Zaragoza con goleada y felicidad plena.

Cada uno en su papel Los blanquiverdes salieron dispuestos a intimidar desde el arranque, pero chocaron con un Zaragoza intenso y presionante. Dian Luka tuvo la primera oportunidad clara en un balón robado por Jamur, pero su tiro cercano salió fuera. Y a los dos minutos, Ortego pegó con potencia desde fuera del área y batió a Prieto, muy tapado. Con las primera rotaciones se revitalizó el Córdoba. Zequi estuvo muy cerca del empate con un disparo esquinado que Shimizu, en la línea, no pudo remachar. El meta Prieto, de nuevo en la titularidad, se fue arriba a los siete minutos y recorrió la pista para concluir con un tiro fuera. El madrileño, muy activo, le sacó con habilidad un mano a mano a Juanqui en una contra maña. Un disparo de Álex Viana a la cruceta tras un pase de tacón de Shimizu prendió la llama en Vista Alegre, que volvió a sobresaltarse con un lanzamiento de Miguelín que desvió con el pie el portero zaragocista. Bernad le sacó otra a Viana en la fase de mayor insistencia de los cordobesistas.Un paradón de Prieto, que sacó con una mano en la escuadra un torpedo de Adrián Ortego, precedió a una situación clara para Saura, cuyo dio en la cara del portero del Emotion Zaragoza, que tuvo que ser atendido. Con el rostro aún enrojecido le sacó un balón a Caio, que remató en carrera tras una rápida combinación con Zequi y Saura. Miguelín, con el brazalete de capitán ante la ausencia de los lesionados Jesús Rodríguez y Cristian, levantaba los brazos para enardecer al graderío en un escenario extremo: la colección de ocasiones era ya excesiva. La falta de concreción, frustrante. Tras la comisión de la sexta falta, y en un ambiente de crispación creciente, Alberto Saura se topó con Bernad, que le detuvo el doble penalti en su primer tiro y en el posterior rechace. La resistencia zaragocista a quebró Pablo Del Moral, que con un buen movimiento en el área tocó lo suficiente como para engañar al imbatible Bernad. En pleno éxtasis, Prieto evitó un problema al despejar un difícil disparo de Piqueras. El intermedio llegó con un aroma a tarea inconclusa. El Córdoba llegó más veces y dominó del modo clásico en un anfitrión, aunque el Emotion Zaragoza nunca perdió la cabeza, combatió al límite del reglamento y exigió en un puñado de ocasiones a Prieto. Un asedio permanente El festival de paradas de Bernad continuó tras el descanso. El zaragozano le sacó un tiro a bocajarro a Shimizu a los dos minutos, incentivando la moral de los suyos en una segunda parte en la que los blanquiverdes volvían a tener el control. Lucas Perin empezó a darle la vuelta a todo con un golazo en el minuto 25. El brasileño vio un hueco en la trinchera maña y conectó un derechazo inapelable que celebró con furia ante la grada. Instantes después, Dani Santos despejó bajo el larguero un tiro de Pablo Del Moral. En pleno fragor de la batalla llegó un episodio clave: los árbitros señalaron penalti para el Zaragoza. Lo lanzó Dani Santos y Prieto desvió para proteger la ventaja, salvar a los suyos y escuchar cómo la hinchada coreaba su nombre. Y llegaba la prueba final. Pablo Del Moral vio la segunda amarilla en el minuto 28. El Córdoba, en inferioridad, se multiplicó para conservar su renta en un esfuerzo titánico. No solo lo logró, sino que en una contra firmó el 3-1. Shimizu puso el pabellón boca abajo con una brillante resolución en ataque. El Zaragoza, desquiciado, se hundió. Jamur fue expulsado por doble amarilla y los anfitriones aprovecharon la ocasión para seguir machacando a su adversario. Shimizu hizo el cuarto de la mañana. El Zaragoza, con portero jugador, buscó la manera de remendar el roto. No hubo ya manera. Josan González hizo debutar bajo los palos al joven Víctor en un final de partido cuya placidez nadie hubiera imaginado. El Córdoba, desde luego, se lo ganó. Ficha técnica: 6 -Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Alfonso Prieto, Caio, Ricardo, Lucas Perin, Alberto Saura -equipo inicial., Shimizu, Álex Viana, Miguelín, Pablo Del Moral (2), Ismael y Zequi. 1 -Fútbol Emotion Zaragoza: Iván Bernad, Óscar Villanueva, Jamur, Dian Luka, Ortego -equipo inicial-, Juanqui, Alberto Inés, Piqueras, Dani Santos y Jamur (2). Goles: 0-1, min. 2: Ortego. 1-1, min. 17: Pablo Del Moral. 2-1, min. 25: Lucas Perin. 3-1, min. 29: Shimizu. 4-1, min. 31: Shimizu. 5-1, min. 34: Ricardo. 6-1, min. 37. Zequi. Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro (Comité Castellano Leonés). Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Prieto y De Moral (2) y a los visitantes Juanqui, Alberto Inés, Jamur y Piqueras (2). Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del campeonato de Liga de Primera División disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante unos 1.600 espectadores.