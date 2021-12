Una tarde repleta de altibajos para el CD Ciudad de Lucena ante la UD Los Barrios. Los lucentinos firmaron tablas (2-2) después de adelantarse por medio de Marcos Pérez y sufrir, en dos saques de banda, la remontada gaditana. Pese a ello, Javi Forján acertó a materializar un gol salvador, en el 86, que permite encadenar a su plantel su décima cita sin conocer la derrota.

El entrenador celeste, tras empatar contra el Salerm Cosmetics Puente Genil FC en su feudo (0-0), hizo algunos cambios en la alineación. El meta Jesús Navajas, el defensor Salvi Blázquez, el medio Joel Armengol y el delantero Javi Forján entraron por Javi Cuenca, Rafa Manosalva, Carlos García y Rubén Navas. La intención del astigitano pasaba por sumar frente a un conjunto mermado en el último mes y medio. Los malos resultados cosechados -seis duelos sin vencer- provocaron la destitución de Jorge Moreno y la llegada de Mariano Marcos al banquillo.

Tablas al descanso gracias al balón parado

Los visitantes salieron a por todas desde el inicio. El pase por alto hacia Javi Forján, en la primera del duelo, no lo pudo aprovechar el goleador para abrir la lata debido a la buena mano de Javi Dela. Incluso, antes de cumplirse el cuarto de hora, un saque de banda desde el costado izquierdo generó peligro sobre la portería local con un testarazo que se marchó rozando el palo. El césped, en una situación muy irregular, imposibilitaba a los dos conjuntos desarrollar su fútbol, por lo que el juego directo pasaba a ser la mejor manera para llevar peligro. Es más, debido al mal estado del verde, el jugador Segura cometió una falta en la frontal, en el 21, que Forján mandó fuera por muy poco.

La producción ofensiva de los cordobeses prosiguió a continuación. De hecho, un intento de chilena se convirtió en una certera asistencia hacia Iván Henares por la izquierda, pero el medio marró frente al arquero en el 26. El que no fallaría a balón parado sería Marcos Pérez. El central, a la salida de un saque de esquina -cumplido el 35-, alojó su testarazo en las mallas auriverdes.

El intento de respuesta anfitriona, a través de una falta, no cuajó en diana tras enviar muy desviado Alexis su lanzamiento. No obstante, Los Barrios hizo el empate justo antes del receso y también recurriendo a un saque de banda. El servicio al corazón del área no lo cortó ningún defensor y Alexis, completamente solo, batió a Jesús Navajas. Los nervios se dejaron notar camino del túnel de vestuarios con un pique entre Marcos Pérez y Guti que tuvieron que ser separados por sus compañeros, una muestra de la importancia de los puntos en liza.

Un empate como mal menor

La escuadra de Carrasco no cesó en su empeño por llevarse el triunfo al retornar al campo. Sin embargo, pese a disponer de cuatro córners consecutivos, otro saque de banda -en el 53- costó el segundo en contra. Mario Román la colocó en el punto de penalti y Chucky desvió lo justo para anotar el tanto en su propio arco. El técnico celeste, a raíz de la desafortunada, quiso cambiar la dinámica introduciendo a Rafa Manosalva, Carlos García y Mustafá por Chico Ruiz, Joao e Iván Henares. En el 74, las tablas se rozaron después de un balón suelto que Javi Forján no acertó a colocar entre los palos, pero al Ciudad de Lucena le hacía falta un plus para meterse de lleno en la lucha por los puntos.

La mejoría ostensible se tradujo en otras dos llegadas -Chucky fuera de cabeza en el 78 y Mario Ruiz encontrando la gran respuesta de Javi Dela a renglón seguido-. Ese episodio fue el preludio al definitivo 2-2. Una buena asistencia de Mustafá por la derecha la remató de primeras Javi Forján para, al menos, rescatar el empate.

El próximo domingo habrá un nuevo derbi provincial en el estadio Ciudad de Lucena. En esta ocasión será el CD Pozoblanco el que visite el feudo aracelitano -a partir de las 17:00 horas-. Los lucentinos, quintos con 26 puntos, y los vallesanos, undécimos con 16, procurarán dar los pasos necesarios en pos de cumplir sus respectivos objetivos.

Ficha técnica:

2 -Los Barrios: Javi Dela, Fernando, Segura, Mario Román, Abel Garrido (Tete, 79'), Aarón, Kevin Morán, Blas Álvarez, Guti (Ferrer, 83'), Alexis y Dani Moreno.

2 -Ciudad de Lucena: Jesús Navajas, Marcos Pérez, Chucky Pierce, Salvi Blázquez, Antonio Fernández, Joel Armengol, Joao (Carlos García, 68'), Mario Ruiz, Iván Henares (Mustafá, 68'), Javi Forján y Chico Ruiz (Rafa Manosalva, 62').

Goles: 0-1 (35') Marcos Pérez. 1-1 (44') Alexis. 2-1 (53') Chucky, en propia puerta. 2-2 (86') Javi Forján.

Árbitro: Cristian Naranjo Marín (colegio hispalense). Amonestó con cartulina amarilla a Segura, Guti y Mario Román en los locales y a Joao, Marcos Pérez, Chico Ruiz, Javi Forján en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el estadio de San Rafael (Los Barrios, Cádiz).