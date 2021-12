La 15ª jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF se presenta repleta de interés para los equipos de la provincia cordobesa. Además del gran envite del miércoles, protagonizado por el Córdoba B y el Recreativo de Huelva, la atención se focalizará en lo que puedan hacer el Salerm Cosmetics Puente Genil -recibe a las 12.00 horas al Rota-, el Pozoblanco -jugará en casa contra el Ceuta B a las 16.00 horas- y el Ciudad de Lucena -viajará a Los Barrios para dirimir un nuevo choque a partir de las 17.00 horas-.

Salerm-Rota

El conjunto rojinegro, décimo con 15 puntos, enlazó frente al Ciudad de Lucena su cuarto compromiso consecutivo sin conocer la derrota. Los de Juanmi Puentenueva siguen creciendo dentro de la tabla tras ganar al Tomares (2-1) y al Utrera (0-1) e igualar sin goles contra el filial ceutí y los celestes. A la línea positiva de los pontaneses sobre el terreno de juego hay que añadir la última incorporación confirmada a principios de semana. El delantero Brian Triviño, procedente del bando lucentino, sumará su experiencia y goles a la causa. Cabe recordar que el valenciano pasó por el filial blanquiverde y también por el Pozoblanco. Hasta ahora había marcado tres dianas en Liga -dos de penalti-, aunque llevaba sin jugar desde mediados de noviembre con Dimas Carrasco.

En el Manuel Polinario, donde vencieron tres de sus cuatro envites ligueros, buscarán doblegar a un cuadro roteño que cortó de raiz su racha de cinco partidos puntuando -tres triunfos con el Atlético Antoniano (2-1), Conil (2-1) y Gerena (0-1) y dos empates contra el Cabecense (1-1) y el Xerez (0-0)- al perder ante el Sevilla C (0-2). El equipo de Paco Peña, instalado en la novena plaza registrando 16 puntos, intentará que sus rivales no les superen en la clasificación. Adrián Caro Márquez, de Sevilla, arbitrará el duelo.

Pozoblanco-Ceuta B

El combinado adiestrado por Antonio Jesús Cobos se quedó a las puertas de cosechar un gran resultado en el Municipal Vistalegre de Utrera. Los hispalenses se adelantaron en el marcador muy pronto el pasado sábado, pero la reacción vallesana le otorgó la ventaja antes del receso. Sin embargo, y pese a tener un hombre menos, los de Francisco José Cordero Rubio situaron el definitivo 3-2 merced a la actuación sobresaliente de Rubén Cruz -autor de los tres goles rojillos-. Por ello, el Pozoblanco está en el duodécimo lugar con 13 puntos y basa su mejoría en lo que obtenga del Municipal. Dentro de su feudo celebraron siete contiendas que se resolvieron con tres victorias, tres empates y una única derrota con el Córdoba B.

El vestuario de Miguel Ángel Berlanga, que aparece en el séptimo escalón con 18 puntos -a 7 de la zona de play off que delimita el Ciudad de Lucena (25)-, todavía no vivió su jornada de descanso en este campeonato impar. En las últimas citas superaron al Sevilla C y Los Barrios por la mínima (1-0) y rescataron un punto de Puente Genil (0-0). Los caballas sacan bastante provecho a su escasa producción ofensiva. Las ocho dianas transformadas -la mitad en las botas de Iván Breñé- son una buena muestra de ello. Asimismo hay que reseñar que en sus cinco victorias dejaron su portería a cero y nunca marcaron más de dos goles a favor. El granadino Alejandro Ortiz Alcalá impartirá justicia.

Mañana miércoles 8 de diciembre estamos de vuelta en El Municipal.

🕓 16:00 h. #CDPozoblanco&#ADCeutafc'B' pic.twitter.com/X3btNiJtUi — CD Pozoblanco (@C_DPozoblanco) 7 de diciembre de 2021

Los Barrios-Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena, segundo mejor conjunto cordobés después del Córdoba B, se mantiene en los puestos de play off -quinto con 25 puntos-. El grupo de Dimas Carrasco, que no pierde desde el 9 de octubre contra el Utrera (0-1), encadena nada más y nada menos que nueve partidos invicto -repartidos con seis victorias y tres empates-. Precisamente en tablas concluyó el derbi del domingo ante el Puente Genil en el recinto aracelitano. La idea del míster no es otra que continuar por la senda positiva y acercarse a sus más inmediatos rivales -a un punto el Xerez CD-. Es importante constatar que lejos de su casa hincaron la rodilla en una ocasión, concretamente durante su debut en El Arcángel (1-0).

La entidad barreña, con Mariano Marcos como sustituto de Jorge Moreno en el banquillo, no tiene un horizonte muy destacado al que encaminarse. En descenso a División de Honor al ocupar la decimoquinta plaza (11 puntos), sufrieron un aciago mes de noviembre y comienzo de diciembre. Las cinco derrotas seguidas -una de ellas recibiendo siete goles en la Ciudad Deportiva cordobesista (7-1)- dejaron contra las cuerdas a un equipo que en el San Rafael ganó dos choques, empató uno y perdió tres. El colegiado sevillano Cristian Naranjo Marín llevará la manija del encuentro.