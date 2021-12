El Córdoba CF B continúa desatado en el grupo 10 de la Tercera RFEF. Los pupilos de Diego Caro cristalizaron su sexta victoria consecutiva contra el CD Cabecense gracias al tanto marcado por Burgos en la primera mitad (1-0). El encuentro, muy cerrado y con pocas oportunidades significativas, acabó decantándose para un vestuario que no se cansa de ganar.

El entrenador local, debido al duelo del primer equipo frente a Las Palmas Atlético, tuvo que modificar su once de partida con respecto a la victoria ante la AD Cartaya (1-0). En portería, Jaylan Hankins suplió a Lluís Tarrés mientras que Jan Reixach, Álex Durán y Ale Marín entraron por Christian Delgado, Abreu y Tala -Rafa Castillo retrasó su posición al lateral diestro con Iván Martínez en el centro de la defensa-.

Burgos anota para dar ventaja

La primera imagen -y muy llamativa- se produjo nada más salir los dos equipos al césped de la Ciudad Deportiva. El Cabecense empleó la segunda camiseta del Córdoba al dejar en Las Cabezas de San Juan todo el material para el envite. Este descuido provocó que la entidad local reaccionara rápidamente entregando las equipaciones verdes, aunque el duelo empezó con cierto retraso por ello.

Los equipos, ya centrados única y exclusivamente en la acción del envite, intentaron hacerse dueños del esférico. No obstante, las ocasiones brillaron por su ausencia hasta que en el minuto 27 apareció Ale Marín. El extremo hispalense estrenó el casillero de acercamientos mediante un remate que acabó marchándose por encima del larguero. A continuación, un testarazo de los de Juan Carlos Menudo trajo consigo cierto peligro, pero Hankins evitó cualquier posibilidad de gol neutralizando la jugada.

El que sí logró perforar la portería rival fue el central Burgos para los anfitriones. El balón parado, donde existieron varios rechazos, la metió en la red el zaguero con el pecho. El tanto del jugador cordobesista, en el 34, sirvió para que la escuadra de Caro rompiera las tablas. Incluso, antes del descanso, Rafa Castillo rozó el 2-0 en un centro-chut que Iván Casas logró sacar de forma providencial a córner.

Trabajado triunfo en la Ciudad Deportiva

El eficiente Córdoba B, ya con Naranjo en punta del ataque, acechó las inmediaciones sevillanas desde el arranque de la segunda parte. De hecho, el ariete estuvo muy cerca de aumentar la renta en un remate, a pase de Rafa Castillo, que interceptó el meta. El ritmo, pausado por momentos y con un Cabecense algo más valiente, no mostró un largo listado de opciones reseñables. Es más, hasta prácticamente el tiempo de descuento no hubo una clara llegada que Justo, el recién arribado desde el Club Atlético Antoniano, no logró aprovechar.

El miércoles, a partir de las 12:00 horas, se vivirá un compromiso en la cumbre frente al Recreativo de Huelva. El escenario para la ocasión será el estadio El Arcángel y se espera un nutrido grupo recreativista en las gradas ribereñas. Los cordobeses, terceros con 29 puntos, tendrán ante sí el gran reto de convertirse en el primer conjunto que derrote al Decano, líder con 35 puntos.

Ficha técnica:

1 -Córdoba B: Jaylan Hankins, Rafa Castillo, Iván Martínez (Óscar Ruiz, 72'), Burgos, Manolillo, Jan Reixach, Juanma Bernal (Justo, 89'), Rober, Álex Durán, Ale Marín (Juan Andrés, 55') y Joaquín Delgado (José Manuel Naranjo, 46').

0 -Cabecense: Iván Casas, Gonzaga (Balduino, 80'), Bucarat, José Marí, Raúl Cabrera, Manu León, Borja García, Sergio Navarro (Vergara, 89'), Luismi (Manu, 80'), Nano (Francis, 70') y Dani Guerrero.

Gol: 1-0 (34') Burgos.

Árbitro: Juan Antonio López Romero (colegio jiennense). Amonestó con cartulina amarilla a Ale Marín, Jaylan Hankins y Juanma Bernal en los locales y a Manu León, Borja García, Juan Carlos Menudo, Bucarat y Sergio Navarro en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en la Ciudad Deportiva. Los jugadores del Cabecense jugaron con la segunda equipación del Córdoba CF B ya que olvidaron el material deportivo en su desplazamiento.