No tuvo el día el Córdoba Futsal en Jaén, donde fue engullido por el poderoso efecto del Olivo Arena, a día de hoy el recinto más seguro del campeonato para el anfitrión. Los amarillos no han cedido un solo punto en su nuevo hogar, una instalación construida para albergar la resurrección del club del Santo Reino como potencia dominante en el panorama nacional. Los blanquiverdes iban con la intención de cuestionar esos planes y, ciertamente, lo consiguieron. Aunque la contemplación del marcador pueda llevar a pensar otra cosa, el encuentro no registró un desequilibrio. Fue una pelea cara a cara, con opciones abiertas hasta el tramo final. Lo mejor del Córdoba llegó emparejado con lo peor: después de hacer sus goles, apenas pudo conservar la ventaja y reorganizarse. Las réplicas de su adversario fueron inmediatas. A diez del final se puso a tiro de puntuar, pero ahí se le vino todo encima. En su último arreón, ya con portero-jugador, terminó goleado por un Jaén implacable y hambriento de hacer sangre. El derbi se lo quedaron los amarillos, que se disparan en la tabla, y el Córdoba apostará su recuperación a las dos próximas citas en Vista Alegre. La primera, el miércoles ante el Emotion Zaragoza.

Las rotaciones toman el pulso Cristian Ramos, de regreso a la titularidad, tuvo que intervenir de un modo decisivo a los tres minutos para despejar un trallazo de Carlitos. Los amarillos, estimulados por el electrizante ambiente del Olivo Arena, apretaban a un Córdoba que no volvía la cara y replicaba con un vigor que le costó cargarse pronto de faltas. Bruno Petry puso de nuevo a prueba los reflejos de Cristian al sacarse un zapatazo ante la actitud contemplativa de los blanquiverdes, algo tibios en esa acción. Con las rotaciones, el Córdoba fue tomándole el pulso al partido y aplacando la ferocidad del Jaén. Los de Dani Rodríguez se enredaron en el buen entramado defensivo cordobesista y se ofuscaron. El Córdoba dio el siguiente paso: una vez tomado el control, empezó a enseñar sus armas en ataque. Primero probó Ricardo. Después, un zurdazo de Shimizu que pegó en el lateral de la red provocó el susto. Otro instante de agobio local lo volvió a protagonizar el internacional japonés, cuyo disparo lo desvió en una formidable intervención el meta brasileño Henrique. Y tras los amagos, el gol: lo firmó Lucas Perin, que resolvió cerca del área tras una buena combinación con Ismael. Todo parecía encarrilado en un pleito de igual a igual, con tensión y respeto. El pinchazo lo notó el Jaén. Y la respuesta fue fulminante: en menos de dos minutos le había dado la vuelta al marcador. Attos hizo el empate tras sacar partido de una deficiente salida de balón del Córdoba y en pleno desconcierto, con el pabellón empujando, Alan Brandi fusiló a Cristian con una volea. Josan González pidió tiempo muerto, pero el Jaén había entrado en un estado de gracia imparable. En una acción a balón parado, Antonio marcó a pase de Aicardo el 3-1 para agrandar la brecha en el marcador y dejar al Córdoba muy herido en el intermedio. La pérdida de papeles en el guion había sido evidente. El despiste generalizado le costó al equipo cordobés salirse del partido. 🏟 ¡Protagonistas a pista!

⚽️ Gran ambiente de #futsal en el Olivo Arena, donde hay presencia de seguidores blanquiverdes. #JaenCordobaPatrimonio #LNFS pic.twitter.com/JOKl4wEmMc — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 4 de diciembre de 2021 Un partido de sangre caliente La consigna era evidente en el retorno a la pista del Córdoba, que buscó ponerle picante en ataque pero, eso sí, sin que su afán por apretar el tanteador le llevara a desproteger su área. El Jaén se dejaba hacer, seguro con el marcador a favor y un respaldo ambiental garantizado. El partido se embarró con algunas fricciones entre jugadores, producto de la alta tensión, y hubo continuas interrupciones. Alberto Saura se dejó ver con un latigazo esquinado que salió ligeramente desviado de la portería de Henrique, que también vio cómo se iba fuera un tiro de Del Moral. A diez del final, el grito de un puñado de seguidores en el Olivo Arena se dejo escuchar entre los miles de hinchas amarillos. Ricardo Mayor recortó con el 3-2, pero la esperanza se disipó en apenas segundos. El argentino Alan Brandi cabeceó de espaldas un envío en largo de su portero y sorprendió a Cristian. El Córdoba se vio obligado de nuevo a rehacerse en la cancha. Lucas Perin y Ricardo lo intentaron, pero Henrique desvió sus tiros. Josan González recurrió al portero-jugador tras un tiempo muerto a poco menos de seis minutos. Con Miguelín de azul, el Córdoba trató de encontrar la grieta en el Jaén, pero todo se fue al traste a 2:38 con un gol desde su área, a puerta vacía, de Felipe Mancha. En idéntica circunstancia marcó el sexto Míchel, tras un envío largo de Aicardo. Demasiado castigo para un Córdoba Futsal que no tuvo acierto ni suerte en el duelo andaluz. Ficha técnica: 6 -Jaén FS: Henrique, Carlitos, Attos, Alan Brandi, Míchel -equipo inicial-, Felipe Mancha, Aicardo, Jorge Santos, Dani Martín, Bruno Petry y Antonio. 2 -Córdoba Futsal Patrimonio: Cristian Ramos, Pablo Del Moral, Miguelín, Zequi, Saura -equipo inicial-, Lucas Perin, Shimizu, Álex Viana, Ricardo, Ismael y Caio. Goles: 0-1, min. 16: Lucas Perin. 1-1, min. 17: Attos. 2-1, min. 18: Alan Brandi. 3-1, min.19: Antonio. 3-2, min. 30: Ricardo Mayor. 4-2, min. 30: Alan Brandi. 5-2, min. 37: Felipe Mancha. 6-2, min. 39: Míchel. Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Alan Brandi, Míchel y Jorge Santos y a los visitantes Miguelín y Zequi. Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del campeonato de Liga de Primera División, disputado en el Pabellón Olivo Arena ante unos 3.000 espectadores, con presencia de seguidores cordobesistas.