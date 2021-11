Vino a Córdoba para momentos así. Partidos trascendentes, con puntos valiosos en juego y una buena carga emocional de fondo. Como el Córdoba Futsal-ElPozo Murcia (domingo, 13.00 horas, Palacio Vista Alegre), una cita que será "especial" para Miguel Sayago Martí, alias Miguelín, un icono del fútbol sala español que se enroló este verano en un proyecto emergente para volver a ser feliz. El sentimentalismo existe, pero lo aparca. "Cuando acabe todos seremos amigos, habrá muchas risas... pero para nosotros el partido es importante y tenemos que darle la seriedad que merece", ha explicado el jugador, cuya contribución a la historia del club charcutero queda reflejada en un historial rutilante: dos Copas de Rey, tres Supercopas de España y dos Eurocopas.

"El equipo está bien, realizando un gran inicio de Liga, pero evidentemente queremos más", dice Miguelín, quien subraya que el rival es "poderoso, fuerte, que viene para estar arriba", pero "a nosotros la ilusión no nos la quita nadie teniendo a nuestra gente y nuestra afición". ElPozo llega después de una semana de alto voltaje en todos los aspectos. En partido adelantado de Liga -por sus compromisos venideros en la Champions-, los de Diego Giustozzi se impusieron por 4-3 al Levante; en las últimas horas recibieron la impactante noticia del fallecimiento de uno de sus nombres de referencia, Antonio Chicano Navarro, presidente de las Peñas de ElPozo durante los últimos veinte años. Miguelín expresó su pesar por la pérdida a través de sus perfiles en las redes sociales.

El impulso de la gente

Después del extraordinario ambiente que se vivió en la última comparecencia del Córdoba Futsal en Vista Alegre, ante el Xota Osasuna (3-3), en el club confían en que se registre una afluencia de público similar en la matinal del domingo. "Ellos, siempre lo digo, son vitales para nosotros", dice Miguelín a propósito de los aficionados. "Intentaremos que se suban al carro, que estemos todos juntos y a partir de ahí hacer un buen partido", expresa el ala mallorquín, que considera que toda la ayuda será bienvenida porque "contra equipos como el Pozo, Barça o Inter te penaliza mucho cometer errores porque ellos lo van a aprovechar".

La receta para opositar al triunfo ya la dejó hecha Josan González. El discurso ha calado en todos. Y Miguelín, además, le añade el plus de ambición y competitividad que le ha caracterizado durante toda su carrera y que mantiene a los 36 años. "Trataremos de estar muy concentrados los cuarenta minutos para que no vivan de ello y no perder nuestras señas de identidad, ser intensos, saber jugar cada momento y también disfrutar del partido y del ambiente. Esa es la manera de poder sacar puntos ante equipos como estos", expone el futbolista.

ElPozo llegó en campañas anteriores con jugadores cordobeses en sus filas. De hecho, ha sido un destino habitual para los talentos locales. Por allí pasaron internacionales como Bebé, Andresito o Solano. En el Córdoba también hay abierta una singular conexión con la entidad charcutera, ya que hay dos jugadores en calidad de cedidos -Ricardo Mayor e Ismael López-, aunque el foco se sitúa claramente sobre Miguelín. Será la primera vez que se enfrente al que fue su club durante la mayor parte de su carrera. "Sí, tengo allí muchos amigos y compañeros con los que he vivido muchas cosas, tanto buenas como menos buenas. He tenido una etapa bastante intensa, pero al final en el 40 por 20 cada uno va a defender sus colores y a hacer lo mejor para el club que ahora mismo representa", deja claro.