El Milar Córdoba BF ya cuenta con seis jugadoras cordobesas con minutos en la Liga Femenina 2 de baloncesto. La júnior Alba Friscia se unió en el partido ante el Ibaizabal a una lista en la que se encontraban desde la primera jornada Marta Martínez, Ana Rodríguez, María Castro, Luz Marina Montilla y Nerea Zea.

La alero del Deza Maristas entró en la cancha a 3.52 minutos del final del partido, con el marcador en 76-54 para el Milar Córdoba, y desde entonces y hasta la finalización del choque se mantuvo en la cancha. Friscia tuvo tiempo incluso tiempo de estrenarse como anotadora al lograr una canasta de dos a 3.21 del final, dos puntos que situaron en el electrónico el 78-55 en un choque que finalizó con la victoria cordobesa por 84-59.

Alba Friscia (Córdoba, 20 de noviembre del 2005) se da la circunstancia de que debutó en la Liga 2 el día de su cumpleaños, pues en esa jornada cumplió 16 años. La jugadora cordobesa empezó a practicar el baloncesto a los 8 años en el colegio Almanzor. Posteriormente pasó al Maristas, un club con el que ha ganado dos ligas provinciales minis, dos infantiles y una cadete. También ha competido con las selecciones provinciales en minis, infantiles y cadetes. Actualmente compite cada semana con el equipo júnior del Maristas, un conjunto que domina invicto su grupo de la liga provincial y que Friscia lidera en el aspecto anotador con una media de 15,5 puntos.

Friscia declaró que al saltar a la cancha se sintió “un poco nerviosa” pero que entrar en la cancha “todos los nervios se me disiparon y no me importó coger el balón en ataque porque ganábamos por más de veinte puntos”.

La canterana del Maristas reconoció que al principio le costó adaptarse a los entrenamientos del equipo porque “los notaba muy superiores a los que había tenido hasta ese momento, aunque poco a poco me he ido adaptando. Cada vez me lo he ido pasando mejor y adaptando al juego de Quintero”.

Alba ve los entrenamientos del Liga 2 “más centrados en los sistemas, mientras que en el júnior es todo más disperso y dinámico”.