Ya avisó Diego Caro en la previa del partido contra la AD Cartaya que no resultaría para nada sencillo y así fue. El Córdoba CF B obtuvo su quinta victoria consecutiva en el grupo 10 de la Tercera RFEF gracias a un sensacional lanzamiento de falta transformado por Tala a ocho minutos del final. El tanto del defensor destruyó a un rocoso bloque de Juan Palma que estuvo muy cerca de puntuar en la Ciudad Deportiva.

Rafa Castillo, la más clara antes del descanso

El preparador blanquiverde, tras ganar al Pozoblanco por 0-2 en el Municipal, efectuó tres cambios dentro de su alineación titular. Burgos, Rafa Castillo y Rober entraron por Valtteri, Jan Reixach y Ale Marín. El compromiso, muy parejo durante los primeros 10 minutos, empezó a decantarse para el bando anfitrión a medida que pasaban los minutos. De hecho, la primera gran oportunidad del envite la generó Joaquín Delgado. El punta cabeceó un esférico, en el 12, que se fue rozando el poste. Tampoco tuvo suerte Rafa Castillo a continuación. El polivalente jugador chutó hacia el arco de Adrián Hernández, aunque la pelota se marchó fuera por poco.

Los cartayeros, bien armados en la zona defensiva, supieron contener a un filial cordobesista al que le costó generar su vistoso juego ofensivo de las anteriores semanas. Por ello, las tablas se mantuvieron al descanso dejando un segundo tiempo con todo por resolver.

Tala desata la locura con un golazo

El empuje de los anfitriones se dejó notar desde que retornó la actividad a las instalaciones del Camino de Carbonell. Las llegadas peligrosas del plantel cordobés iban en aumento, pero ninguna sirvió para romper el 0-0. Caro, entonces, decidió meter pólvora arriba incluyendo a Ale Marín y José Manuel Naranjo por Rafa Castillo y Joaquín Delgado.

El devenir competitivo del encuentro tampoco siguió el cauce deseado en pos de estrenar el tanteador, por lo que la nueva opción estuvo en el fútbol de Jan Reixach y Juan Andrés, uno de los máximos artilleros del bloque. No obstante, el premio sería para el defensor Tala al transcurrir el minuto 82. Una falta en el perfil derecho la colocó en el único lugar donde Adrián Hernández no podía llegar. Eso sí, la dosis de sufrimiento final no faltó, al igual que la gran parada de turno efectuada por un seguro como Lluís Tarrés.

El Córdoba CF B descansará la próxima cita del calendario con 26 puntos. Dicho registro, y la derrota del Utrera ante el Salerm Puente Genil (0-1), hacen que el joven club capitalino se sitúe en la segunda posición por detrás del intratable Recreativo de Huelva.

Ficha técnica:

1 -Córdoba B: Lluís Tarrés, Iván Martínez, Tala, Burgos, Manolillo, Christian Delgado, Abreu (Migue Gómez, 82'), Juanma Bernal (Jan Reixach, 71'), Rafa Castillo (Ale Marín, 56'), Rober (Juan Andrés, 71') y Joaquín Delgado (Naranjo, 56').

0 -Cartaya: Adrián Hernández, Fabinho, Víctor Sánchez (Carlos Martínez, 86'), Francis Ruiz, Joao Paulo, David Novoa, Cerpa, Lolo Contreras (Marcos Tavira, 67'), Miguel Fernández (Dani Asuero, 86'), José Díaz (Miguelito, 79') y Adrián Wojcik (Pepe Cárdenas, 67').

Gol: 1-0 (82') Tala.

Árbitro: Carlos Martínez Tirado (colegio granadino). Amonestó con cartulina amarilla a Manolillo y Jan Reixach en los locales y a José Díaz, David Novoa y Joao Paulo en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en la Ciudad Deportiva.