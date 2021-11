El nivel competitivo en la Liga Reto Iberdrola aumenta para el CD Pozoalbense y el Córdoba CF Femenino. Los dos representantes provinciales tendrán una exigente décima jornada liguera ejerciendo de anfitriones. Las vallesanas serán las primeras en saltar al verde del Municipal el domingo (12.00 horas). Como rival tendrán al Santa Teresa Badajoz de un viejo conocido, el técnico Manuel Fernández. Las blanquiverdes, por su parte, jugarán en la Ciudad deportiva por la tarde (16.00 horas). El potente Alhama ElPozo pondrá a prueba a un plantel que quiere seguir soñando con el ascenso a la máxima categoría nacional.

Reencuentros y urgencias en el Valle de los Pedroches

El equipo de Ariel Montenegro, una semana más, focaliza sus esfuerzos en obtener su primer triunfo liguero. Por el momento figuran en la penúltima plaza de la tabla con 5 puntos y son, junto al Elche, los únicos conjuntos que todavía no inauguraron su casillero de victorias. Las jugadoras blanquillas llevan 11 goles a favor -7 de ellos con la firma de Natalia Montilla- y 17 en contra. En El Municipal habían saldado todos sus envites en tablas hasta la última visita del Granada. Las nazaríes doblegaron a las cordobesas por 0-2, un escenario que obligaba a mejorar a domicilio. Sin embargo, la reacción no se gestó en ningún desplazamiento.

A tierras pedrocheñas arribará un nutrido listado de ex que a buen seguro vivirán una matinal especial. El míster de Pozoblanco, Manuel Fernández, procurará levantar a un Santa Teresa que tampoco atraviesa su mejor momento. Las extremeñas son undécimas con 11 puntos tras ganar dos encuentros, empatar cinco y caer en dos, ambos fuera de casa ante el Cacereño (3-2) y el filial del Granadilla Tenerife (2-1). El equilibrio de sus tantos marcados y recibidos (11) no les permitió pelear por la zona alta. Pero el preparador no es el único que abordará un día para recordar. Las futbolistas Ana de Murga, María del Mar Villarreal Loba, María Marín o Karla Riley retornan después de su pasado curso repleto de éxito como vallesanas.

Córdoba-Alhama, partidazo en la cúspide

Una de las mejores contiendas del fin de semana se producirá en la Ciudad Deportiva capitalina. El Córdoba, tercero con 16 puntos, recibe al Alhama, segundo con 19 puntos -al igual que el Cacereño-. Así pues, el combinado de José Antonio Contreras tiene la gran oportunidad de engancharse a la lucha por el ascenso a la Liga Iberdrola y lo hará en su feudo, un lugar donde las cosas empiezan a salir en las últimas fechas. De hecho, los dos encuentros más recientes acabaron con victoria cordobesista -Elche (2-1) y Castellón (2-0)-. Además, el gran empate de la pasada jornada frente al Real Unión de Tenerife Santa Cruz -el primero de todo el curso (2-2)- puede servir de base para recuperar sensaciones.

Cierto aire de venganza reinará en las instalaciones del Camino de Carbonell, ya que las murcianas apearon de la Copa de la Reina a las blanquiverdes por 3-1. El vestuario de Juan Antonio Randri García pretende asestar un golpe a un rival directo. Las visitantes aparecerán con una de las máximas goleadoras de la categoría -María Martí, con 7 de los 20 tantos marcados por su equipo-. Pese a ello, las dos únicas derrotas en Liga del Alhama justo fueron en territorio enemigo -Juan Grande (3-1) y Madrid Femenino B (3-0). El canal PTV Córdoba ofrecerá la intensa tarde de fútbol. A continuación se efectuará un nuevo parón competitivo, por lo que hasta el 5 de diciembre no habrá Reto Iberdrola.