La jornada del fin de semana en la Plata de balonmano traerá un encuentro como local y dos como visitante a los conjuntos cordobeses. El Itea Córdoba se medirá al Sanse (domingo, 12.30 horas) en La Fuensanta. Mientras, el Deza Córdoba BM visitará al Pozuelo (sábado, 18.00 horas) y el Cajasur BM al Sant Quirze (sábado, 20.30 horas).

Itea-Sanse

El Itea recibirá en La Fuensanta al Sanse en su partido de la décima jornada de la Plata femenina, el último de este año 2021 para el conjunto que entrena Rafa Moreno. Las fuensantinas vienen de caer este jueves por 31-28 en la cancha del Leganés, un rival directo en la zona alta de la tabla, en lo que supuso su tercera derrota de la temporada. Ahora se medirá a un conjunto que ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 9 puntos.

El equipo de La Fuensanta tendrá que jugar con más intensidad que contra el Leganés para resolver con comodidad un partido que disputará como claro favorito al triunfo. Rafa Moreno contará en principio con toda su plantilla.

Pozuelo-Deza BM

Mientras, el Deza CBM visitará al Pozuelo, el líder de la categoría, que además todavía no conoce la derrota, pues ha logrado 9 victorias y 1 empate hasta el momento. Las granates, que vienen de jugar un buen derbi ante el Adesal, tratarán de dejar buenas sensaciones en la pista manchega y no renunciar a una posible sorpresa, aunque la empresa sea más que complicada. El duelo se disputará en el pabellón Las Espartanas de Pozuelo de Calatrava con el arbitraje de la pareja formada por Gómez Vera y Moya Peláez.

Inmerso en la peor racha de la temporada, con cinco derrotas consecutivas sufridas, la idea del equipo de Mario Ortiz es la recomponerse para afrontar con garantías el decisivo partido de la próxima semana, ya que entonces recibirá al colista, el Universidad de Granada.

“Va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero confío en que el grupo continúe con la línea ascendente que lleva tanto en los entrenos como en el último duelo ante el Adesal. Ojalá podamos competir la victoria hasta el final y podamos seguir cogiendo buenas sensaciones de cara a futuros partidos”, declara el entrenador del Deza CBM, Mario Ortiz.

Sant Quirze-Cajasur

El Cajasur CBM masculino debe realizar este sábado uno de los cuatro desplazamientos largos de la primera fase al rendir visita al Sant Quirze. El cuadro vallesano, recién ascendido, marcha con cuatro puntos en la clasificación, los mismos que un cuadro granate que buscará dar un paso adelante en una pista que no es fácil. El duelo se jugará a las 20.30 horas en el pabellón Can Casablanques con el arbitraje de Laura Buchón y Cristina Martín.

Los dos conjuntos necesitan los puntos para no alejarse de la zona con derecho a estar en el grupo de ascenso a Asobal, que tienen a 4 puntos, que además conllevará el premio de conseguir la permanencia a la finalización de la primera fase. Es por ello que el duelo se antoja importante para los pupilos de Jesús Escribano, que quieren seguir sumando tras el punto obtenido ante el Alarcos.

El técnico cajista señaló que el Sant Quirze es un equipo muy trabajado “que hizo las cosas muy bien en Primera, aunque tardó en llegarle el ascenso. Son buenos al contraataque y le sacan mucho partido a esta faceta en primera y segunda oleada”

Escribano es consciente de la dificultad que entraña el partido “por lo que es importante no cometer errores, porque este tipo de equipos te penaliza muchísimo las pérdidas de balón. Luego en defensa tenemos que controlar al pivote y no hacer excesivas ayudas para que los balones no lleguen con claridad a los extremos, que tienen muchísima calidad”.