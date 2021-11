Que el resultado -y el modo en que se produjo- ante el Xota Osasuna Magna no sentó nada bien en el Córdoba Futsal Patrimonio fue un hecho palpable desde que se escuchó el bocinazo final en el Palacio de Deportes Vista Alegre, que registró su mejor entrada del curso -casi dos mil quinientas almas- para quedarse con el agrio sabor de un empate que se gestó en el minuto y medio final, cuando los blanquiverdes parecían tenerlo todo controlado con un 3-1 después de muchísimo trabajo ante un adversario excelente.

"No estamos muy contentos con el último partido", dice Lucas Perin, quien subraya que la sensación fue mala por el 3-3 en casa. "Perdimos dos puntos que para lo que estamos haciendo no nos ha venido bien, pero tenemos confianza en el próximo partido, que será contra un equipo recién ascendido que querrá ganar", explica el joven ala brasileño, colocando ya el foco en la próxima cita liguera ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (sábado, 19.30, LaLiga Sports TV y CMM TV). "Será un buen partido y estoy seguro de que saldremos con los tres puntos", resalta el futbolista.

Lucas Benincasa Perin (Sao Bernardo do Campo, 1998) es un jugador que llegó como una apuesta de futuro para el Córdoba Futsal, que lo fichó en el pasado mercado invernal con un contrato de dos campañas. Lucas, pese a que se incorporó más tarde que sus compañeros, ha ido acoplándose al grupo y a las exigencias del campeonato español en su primera experiencia lejos de su país. Josan González le dosifica con tiento, puliéndole con método para hacer de él una pieza más competitiva.

"Tengo confianza porque he hecho una semana de entrenamientos muy buena y podré ayudar al equipo de la mejor manera", dice Perin a propósito de su inclusión en el próximo partido en Manzanares ante un adversario que marcha en la zona baja y que aún no conoce la victoria en seis jornadas, sumando tres empates. Esa estadística no causa ningún tipo de relajación en Perin. "Será un partido duro", advierte.

🏋️‍♂️ ¡A sudar con la sesión de fuerza en el @Open_Arena! Jornada de tarde, tras el paso matutino por Vista Alegre, alejados del balón. ¡Toca poner ese cuerpo a punto! #LNFS pic.twitter.com/wiKXa4suuS — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 17 de noviembre de 2021

Una tripleta brasileña en evolución

Perin compone, con Caio César (Belo Horizonte, 1989) y Álex Viana (Sao Paulo, 1998), una tripleta brasileña que aún tiene un buen margen de mejora esta temporada. El más veterano, Caio, es el que mayor aportación está teniendo en los sistemas de Josan González, que supo encajarle en el grupo después de que al final del pasado curso -llegó en el mercado de fichajes invernal- se le diera por perdido para la campaña actual por manejar ofertas superiores. Sin embargo, el versátil jugador decidió apostar por el proyecto del Córdoba Futsal y ha disputado todos los partidos (6), marcando dos goles.

Tanto Álex Viana como Lucas Perin, ambos con 23 años, tienen un perfil distinto y mayor recorrido futuro. El primero fue el primer fichaje del Córdoba Futsal, que lo captó antes de que concluyera el campeonato. Viana, que llevaba tres años destacando como goleador en la Liga de Polonia con el Bielsko Biala, ha mostrado buenas condiciones pero aún no ha podido estrenarse perforando la meta rival en los cinco partidos en los que ha intervenido en la Liga. Perin tampoco ha anotado en sus cuatro participaciones.