El culturismo natural en nuestro país sigue creciendo a pasos agigantados. Dentro de la evolución que ha tenido este deporte durante los últimos años figuran los nombres de varios cordobeses, lo que denota su compromiso y absoluta dedicación para llegar a lo máximo. La palmeña Anabel González Díaz es un claro ejemplo de lo expuesto, ya que se ha proclamado campeona absoluta de España y campeona del Mundo AECN (Asociación Española de Culturismo Natural) en su categoría Woman Trained Figure o Body fitness, éxitos que agrandaron su palmarés y recorrido -en 2019 ya fue campeona de España en la Federación AECN y subcampeona en el Mundial de Toulouse (Francia) con la Asociación Internacional-.

Entrenamientos de fuerza y alimentación sana

La deportista explica que este año compitió "como amateur" y le dieron el carnet pro, el cual le permitió pasar a un nivel más, a competir de manera "profesional". De esa manera se alzó con el título en el Campeonato del Mundo disputado en Valencia. El fruto de su trabajo empieza a verse tras muchos años dedicada a la actividad física. "Vengo del atletismo desde pequeña, pero el culturismo me gustó toda la vida". Sin embargo, nunca vio "el momento" y le costó "arrancar" en estas lides.

El triste fallecimiento de su tía le motivó a dar el paso a partir de 2018 y la tuvo muy presente en una de las coreografías que efectuó en la cita internacional. "Lo hice con una canción de India Martínez, al ser cordobesa y por lo que cuenta, me gustó y la escogí. Todo el mundo me felicitó por ello y el mantón que saco era de mi tía".

La de Palma del Río quiso recalcar que el culturismo natural se basa "en entrenamientos de mucha fuerza y una alimentación sana", por lo que no llevan "nada de dopping". Es básico armarse de "paciencia" porque los resultados no se producen de la noche a la mañana. "Es mucho más lento ver un cambio y mucho más en una mujer al no producir la testosterona que tiene un hombre". Incluso, esa labor puede presentar cuerpos que plantean hasta dudas sobre si son naturales al 100%. "Además de ganar me llevé otro premio que fue el de pasar el control antidopping entre 250 deportistas. Que vean que voy limpia me dejó súper contenta y que se demuestre que todo es por el entrenamiento y la alimentación", explicó.

Las sesiones diseñadas por su preparador, el también cordobés Rafa Mengual, le ayudaron a evitar lesiones y también a convertirse en una de las mejores de esta disciplina. "Todas las técnicas se las debo a él y haciendo las cosas bien es muy difícil que te ocurra algo. Puedes tener contracturas, peso eso es el día a día", comentó. Donde sí existen más problemas es en el aspecto económico. "No me puedo ganar la vida con esto, todo lo contrario. Es costoso, más si cabe cuando te dedicas a competir por el tema de los vuelos, los hoteles y toda la preparación. Aunque no usamos nada de química, la suplementación que tomes como las proteínas, el bikini que llevas en la competición o federarte en la Asociación son caros", lamentó. Hasta ahora no tuvo "ninguna ayuda" salvo una beca obtenida con el carnet pro. "Te sirve para pagar una inscripción de campeonato o un día de hotel, así que te cuesta los dineros el dedicarte a esto", bromeó.

Dada su situación familiar, con dos niños, su marido y el cuidado de la casa, debe sacar tiempo para trabajar en lo que pueda. "Valgo para un roto y un descosido. Soy estilista de peluquería y estoy de encargada en un negocio. Cuando sale algo de temporada en el campo voy y ahora empezará la de la aceituna que suele durar unos dos meses". Precisamente su esposo fue el mayor apoyo que tuvo al comenzar en el culturismo natural. "Sin él nada hubiera sido posible porque cuando estás en preparación debes dedicarle más del 100% y, si no te echan una mano, es imposible".

Sus padres, posiblemente por una "mentalidad echada a la antigua2, sí tienen cierto recelo. "Al competir te quedas más delgada y se preocupan, pero es todo lo contrario. Como súper sano y mis analíticas son perfectas, aunque debes ir a un porcentaje de grasa mínimo para que se vea la musculatura. No me apoyan, tampoco me quitan las ganas, pero no les hace mucha gracia", aseveró.

"La gente que no entiende te ve y dice que te pinchas seguro"

Lamentó el desconocimiento en cuanto a su deporte fuera del núcleo familiar. "La gente que no entiende te ve y dice que te pinchas seguro, esa es la mentalidad y no saben que no todo el mundo lo hace. Te meten en el mismo saco y te comentan que no se quieren poner como yo. Evidentemente no lo harán, si no entrenas fuerzas y no comes sano, así no te pondrás. Se creen que lo consiguen en meses y llevo muchos años y los que me quedan. Mi objetivo es seguir creciendo", esgrimió.

Así pues, lanza un mensaje a todos los que están interesados en practicar su deporte. "Ya no solo para eso, sino para cualquier cosa. De verdad, la vida son dos días y hay que hacer lo que te llene. Mirar por uno porque nadie lo hará y me arrepiento de no haberlo hecho mucho antes. Si llego a comenzar hace años, ahora mi físico sería el doble y nunca es tarde para empezar", finalizó.

Rafa Mengual, plena entrega a la lucha contra el dopping

Mengual, de La Guijarrosa, lleva siete años trabajando y viviendo en la capital cordobesa. Desde ese instante luchó "contra el dopping" que veía en la sala de los gimnasios. "El que destacaba un poco es porque detrás había química, anabolizantes. Empecé a informarme para que surgiera una alternativa, que en realidad no lo es como tal. El culturismo natural nació en los años 50 y por culpa de la época de Arnold Schwarzenegger nació el culturismo dopado que es el que casi todo el mundo conoce", apuntó. Pese a ello, los controles antidopajes "bastante fuertes" y "la curiosidad" de varios atletas provocaron el auge de su deporte.

El entrenador compitió con 19 años y también con 25, pero centró sus esfuerzos en la preparación. "He sacado a ocho o nueve deportistas, he cogido algo de caché y estoy recibiendo nuevas peticiones", esgrimió. Con Anabel arrancó hace unos tres años. "Consiguió ganar el campeonato de España, clasificó para el del Mundo y quedó segunda en amateur. Lo bonito en este año es que ha logrado ser campeona en la profesional", resaltó. En lo concerniente a su pupila, Rafa relató que es "súper disciplinada" y una persona que ofrece "un feedback, ya sea en lo bueno y en lo malo, que te permite hacer cambios". De su sexta posición en nuestro país pasó, tras mucho esfuerzo y bajo su manto, al primer nivel. Sin embargo, estipuló que "cualquier persona que tenga la capacidad para hacer esta preparación y subirse a la tarima ya es ganador".

La "distorsión de la realidad" que la sociedad experimenta sobre el culturismo natural causa daño a todo su entorno. "Lo explico empleando otros deportes de ejemplo. Es como si sospecho de Rafa Nadal porque juega muy bien al tenis y yo no sé manejar igual la raqueta. Nadie ve que lleva desde pequeño jugando y piensa en otras cosas", declaró. "El que tiene buen físico es porque posee una buena genética y una buena programación de la nueva escuela con mucha información". El papel de Roberto Amorosi fue primordial en todo ello. "Lo bonito es que cada vez despierta más interés. Practicándolo tienes salud y la fuerza es lo que más da a nivel longevo. Había quien no quería saber nada de las pesas porque leía que se habían muerto culturistas, pero se está demostrando que la causa era el dopaje, mucho dopaje", reconoció.

El plano mental también aparece como básico. "Debería haber un psicólogo, un preparador físico y un nutricionista detrás de cada atleta y yo actúo como los tres porque no me queda otra. Ese aspecto es súper importante, lo que más. Si no llevas una vida plena, equilibrada emocionalmente, y no eres una persona estable posiblemente abandones la preparación", aseveró. Ana, en su caso, lo consiguió. "Desde marzo hasta hoy ha estado midiendo y controlando la comida, sin irse de fiesta, saliendo con los amigos pero si le tocaba comer 200 gramos de mejillones o 100 de arroz es lo que había. La ilusión es ponerte una meta, estar delante de 500 personas y saber que estás viviendo la experiencia en igualdad de condiciones, que aquí nadie se ha pinchado más que yo", reiteró.

"El culturismo natural va a ser el deporte del futuro"

La comunidad aumenta y, presumiblemente, el próximo año podrían competir medio millar de atletas en los campeonatos. "Va a ser el deporte del futuro, ya que es el único longevo de verdad. Hay gente compitiendo con 60 años, eso no lo verás nunca con un futbolista o ciclista debido al desgaste articular y neural". Además, "te da salud y te forja un carácter brutal. Si haces una preparación de culturismo, lo normal es que seas mucho más eficiente en los retos que te pongas en la vida y en los trabajos. Psicológicamente te forja también si consigues pasar las barreras limitantes de la preparación. Si tienes la mente fría, el foco totalmente hacia tu objetivo, al final tienes unas recompensas brutales", argumentó.

El guijarroseño, cuya Escuela de Fitness Natural se sitúa en la Calle Alonso el Sabio 24, pide a las personas que se quiten "el miedo" ante su mundo. "El mensaje que quiero transmitir es que el entrenamiento con cargas externas, con resistencia, no para mí, sino para la comunidad médica, es el más eficiente para todo".