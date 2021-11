La novena jornada en el grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola se disputará el domingo tanto para el Córdoba CF Femenino como para el CD Pozoalbense. Las capitalinas se desplazarán hasta el archipiélago canario para enfrentarse al Real Unión de Tenerife Tacuense (La Salud, 11.00 horas). Las del Valle de los Pedroches, por su parte, irán a la Comunidad Valenciana teniendo al CD Castellón de rival (El Sindical, 13.00 horas).

Tres puntos para seguir en la zona alta

Las blanquiverdes después de perder en la Copa de la Reina ante el Alhama ElPozo por 3-1, viajarán hasta las Islas Canarias para dilucidar un nuevo choque liguero contra el Real Unión de Tenerife Santa Cruz. El equipo de José Antonio Contreras, en la tercera posición con 15 puntos, venció el pasado fin de semana al Castellón por 2-0 gracias a la gran actuación de Celia Ruano. La delantera marcó el primero y provocó que Parrajuelo anotara el segundo en propia puerta. De esa manera igualó a María Avilés y a Paula Moreno como máximas anotadoras del plantel con dos dianas.

Las tinerfeñas, desde el décimo lugar con 10 puntos, encadenaban cuatro envites sin perder -Santa Teresa Badajoz (1-1), Elche (0-0), La Solana (1-0) y Castellón (1-1)- hasta su visita a Cáceres. El conjunto de José Carlos Hernández sucumbió por 2-0 contra el Cacereño rompiendo así la racha positiva de resultados. En su feudo, no obstante, no saben lo que es perder y, además, poseen mordiente ofensiva con cierto aroma reconocible. Mery Martí y Belén Potassa, ex jugadoras del Córdoba, aparecen en su vestuario.

La reacción no puede retrasarse más

Las que todavía no pudieron despegar de la parte baja clasificatoria son las vallesanas. El club de Ariel Montenegro, en el penúltimo escalón con 5 puntos, todavía aguarda el momento de festejar un triunfo. El anterior fin de semana cayeron por 0-2 ante el Granada en el Municipal. A domicilio, mientras tanto, atesoran dos igualadas -Juan Grande (0-0) y Elche (4-4)- y dos derrotas -Madrid Femenino B (3-2) y Fundación Albacete (2-0)-.

En Castellón procurarán que la dinámica a partir de ahora sea ascendente. Las albinegras afrontarán el choque tras perder 2-0 ante el Córdoba en la Ciudad Deportiva. Por ello, las de Miguel Armenteros son undécimas con 9 puntos. La escuadra orellut no atraviesa tampoco su mejor momento. No ganan desde la tercera jornada frente al Elche (0-1). Después, como mal menor, firmaron tablas ante el Femarguín Gran Canaria (1-1), Granada (1-1) y Real Unión de Tenerife Santa Cruz (1-1).