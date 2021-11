Vuelve la Copa Covap y lo hace con un mensaje firme, más necesario que nunca en una época en la que la práctica del deporte -"que no es más que el juego, una característica humana, al que ponemos reglas", indicó el profesor Antonio Escribano- supone una herramienta básica para luchar contra "una pandemia". el alarmante aumento de casos de obesidad y sobrepeso entre los niños, además de la multiplicación de transtornos físicos y mentales a edades tempranas.

El camino de la 9ª Copa Covap, un evento pionero que reúne a cerca de 4.000 jóvenes deportistas en las ocho provincias de Andalucía, dio comienzo con una presentación oficial en el Centro de Visitantes de Córdoba, que tuvo como colofón una mesa redonda en la que profesionales sanitarios y de la nutrición abordaron con valentía y claridad aspectos clave en estos campos. Mercedes Gil-Campos -responsable de la Unidad de Metabolismo e Investigación Pediátrica del Hospital Reina Sofía y profesora de Pediatría en la Universidad de Córdoba-, Ignacio Jáuregui -psiquiatra y psicólogo de la Fundación APE para la Prevención y Erradicación de los Trastornos de la Conducta Alimentaria-, Antonio Escribano -catedrático de Nutrición Deportiva y especialista en Endocrinología, Nutrición y Medicina Deportiva.- y Miriam Pérez, madre de un participante en la Copa Covap y profesional del sector de la salud, ofrecieron claves muy prácticas con un eje central: la alimentación no es ningún juego.

Mucho más que deporte

"Éramos felices y no lo sabíamos", arrancó diciendo el periodista Ángel Acién, presentador de un acto que marcaba la "vuelta" después del parón por la pandemia de un certamen "sin igual por aunar deporte, diversión y formación".

Ricardo Delgado, presidente de Covap, se mostró feliz por la vuelta de un programa de deporte y salud "que llevamos muy dentro", dijo, subrayando que había una ilusión especial porque "la edición anterior fue presentada, se inició y se frustró" por los efectos de la pandemia.

Por su parte, José María Bellido, alcalde de la ciudad, valoró que haya "empresas con alma y corazón", como Covap, que promuevan iniciativas "que suman" y que "promueven la actividad deportiva como vía para la educación y la salud".

Bajo el eslogan ‘Mucho más que Deporte’, la Copa Covap continúa desarrollando una relevante labor formativa dirigida a niños y sus familiares, que se centra este año en la gestión del éxito y el fracaso en el deporte y en el poder de una dieta equilibrada. Esta campaña educativa, paralela a la competición deportiva, se lleva a cabo a través de charlas pedagógicas a niños y familiares por parte de un completo equipo de psicólogos y nutricionistas.

La voz de los expertos

La mesa redonda que marcó el inicio de la 9ª Copa Covap resultó un mensaje combinado, con opiniones de reputados profesionales del ramo, para alertar sobre los peligros de una alimentación inadecuada. "Todos tenemos una responsabilidad, desde los médicos a los educadores, pasando por los medios de comunicación, en ofrecer una información correcta", resaltó Mercedes Gil-Campos, cuyo argumento fue apoyado por Antonio Escribano. "La elección de los alimentos es fundamental en nuestra vida, pues consumimos 70.000 kilos y de nuestra elección dependerá nuestra salud física y mental", indicó, haciendo una llamada a luchar contra "la moda de la originalidad", que supone "un verdadero peligro" porque hay temas que son un contrasentido. "Se habla de carne vegetal, que es como decir avión terrestre; ahora las tonterías se expanden rápidamente y la gente cae en el error de pensar que los temas científicos son opinables", expresó.

Ignacio Jáuregui, por su parte, resaltó que la sociedad está dividida "entre obesos y obsesos" y defendió la alimentación como "mucho más que la ingesta de nutrientes". "Si yo me tomo un pincho de tortilla con una cerveza con un amigo no sé si eso es nutricionalmente bueno, pero sí me aporta bienestar y salud mental", explicó, al tiempo que criticó a corrientes de "nutritalibanes" cuyas "idioteces" pueden perjudicar la salud de personas que creen "en fórmulas sin base".

Para la doctora Gil-Campos, la obesidad es "una pandemia que ya existía antes del covid" y que "es una emergencia sanitaria", ya que los datos del Ministerio de Sanidad sitúan "entre un 30 y un 40 por ciento" el número de niños por debajo de los 10 años con obesidad o sobrepeso. "El periodo de confinamiento por el covid ha provocado también que aumente el porcentaje de afectados por anorexia y bulimia", señaló.

La voz de las familias la puso Miriam Pérez, madre de participantes en la Copa Covap, un certamen que le "abrió una ventana" en el tema de la nutrición, pues "crees que lo estás haciendo bien" y "cuando recibes información correcta entiendes que hay muchos falsos mitos". "Nos bombardean con productos que venden con una etiqueta de saludables pero luego no lo son, por lo que los padres tenemos una gran responsabilidad", admitió, instando a "los centros educativos" a ser más efectivos en este tipo de información a los jóvenes.

¿Cuándo y dónde se juega la Copa Covap?

En 2022 se iniciarán las rondas de partidos en las modalidades de fútbol y baloncesto, con el punto de partida ya tradicional en Pozoblanco, sede de la firma Covap, el próximo 16 de enero. Posteriormente, el torneo hará escalas en Viator (Almería), Utrera (Sevilla), Cartaya (Huelva), Guadalcacín (Cádiz), Linares (Jaén), Huétor Tájar (Granada) y Cártama (Málaga), los días 16 de enero, 6 y 20 de febrero, 6 y 20 de marzo, 3 de abril, 8 y 22 de mayo. La Fase Final con los equipos clasificados tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en una sede aún por designar.

¿Quiénes y cómo juegan la Copa Covap?

Desde este mes de noviembre, entrenadores y responsables de los equipos de fútbol y baloncesto de niños y niñas de 10 y 11 años de toda Andalucía podrán cumplimentar el formulario para solicitar su participación y poder vivir una jornada repleta de deporte, diversión y hábitos saludables.

Los equipos de fútbol y baloncesto de niños y niñas de 10 y 11 años de las 8 provincias de Andalucía interesados en participar pueden inscribirse a partir del 15 de noviembrea través del formulario de la web de la Copa Covap.

En cada fase provincial juegan un total de 32 equipos, repartidos en tres categorías distintas: 8 de baloncesto femenino, 8 de baloncesto masculino y 16 de fútbol mixto. El premio para los campeones y subcampeones es participar una semana en un completo Campus de Verano, donde la campaña educativa continúa incidiendo en valores positivos que se transmiten mediante actividades lúdicas y didácticas.

Más de 25.000 menores de alrededor de 1.750 equipos de fútbol y baloncesto y más de 50.000 espectadores, entre familiares y vecinos de cada localidad, ya se han beneficiado de este proyecto en la treintena de municipios andaluces recorridos en ediciones anteriores.