El campeón del Grupo Sur del año anterior todavía no sabe lo que es ganar. Estamos en noviembre y el Pozoalbense sigue sin saborear las mieles de la victoria. Llegaba el Granada con ganas de revancha al Municipal. No era para menos pues el Pozoalbense le quitó el pasado campeonato en la última jornada de liga.

Tenía pimienta el partido en la previa. Una vez que arrancó el duelo, las nazaríes superaron con claridad a las vallesanas. El equipo visitante estuvo mejor colocado, más intenso, bajó siempre el balón al suelo y lo jugó con mucha más velocidad. Cuando perdió la pelota, corría y corría, cada una en su lugar, hasta recuperarla. Ganó las segundas jugadas y muchos más aspectos del juego.

Pamela y Lauri, desde el inicio, pusieron el ritmo. Solo una ocasión de Nora fue lo más destacado del arranque en el bando local. Las ocasiones llegaron del bando foráneo. Lauri tuvo dos metiendo a las jugadoras de Montenegro en su área. El castillo podía caerse por cualquier sitio del asedio y tuvo que ser por arriba, en un balón aéreo que ganó Mascaró, quien dejó que le bajara al pie para conectar una vaselina que se coló en el marco de Lorena.

Todo fue a peor

A partir de ahí, todo fue a peor para las locales. Como si todo estuviera hecho, el equipo pareció bajar los brazos. Llegó el descanso. Parecía que sería un buen momento para la reflexión y conectarse en el partido. Nada más lejos de la realidad. El Granada hacía el campo grande, encontrando espacios por todos lados. Apareció también Alicia, que, con Lauri y Pamela, sumaron llegadas, desbordes y ocasiones. Querían matar el partido y lo hicieron en un gol de Lauri que se coló en el área vallesana como quien entra a la cocina de una casa extraña sin que la vean.

Montenegro cambió pero nada mejoró. El equipo no tuvo nunca equilibrio en el campo. Y es que el Pozoalbense tiene un grave problema: no sabe imponerse. Es incapaz de ganarle a nadie. Chasco tras chasco. Escasez de recursos en ataque, problemas para defenderse y poco fútbol. Es cierto que tiene momentos, destellos, pero no completa una tarde buena. Eso sí siempre se pueden buscar excusas. Lo cierto es que el equipo es penúltimo. Nada que ver con el año pasado cuando el equipo estaba en todo lo alto de la tabla y jugando de fantasía.

Ficha técnica:

0 -Pozoalbense: Lorena, Ale, Yamila (Kim, m. 64), Inma (Laura, m. 46), Victoria, Nora (Andrea Rincón, m. 57), Andy, Ransanz (Mariola, m. 64), Silvia, Natalia y Nena (Judith, m. 51).

2 -Granada CF: Andrea Romero, C. Moreno, N. Agüero, Alicia (Alba, m. 90), Pamela, Lauri, Raquel (Laura, m. 57), Carol, Mascaró (Elo, m. 90), Yurena (Inés, m. 72) y Postigo.

Árbitra: Fernández Quintero.

Goles: 0-1, m. 39: Mascaró. 0-2, m. 56: Lauri.

Incidencias: Partido de la octava jornada del grupo Sur de la Reto Iberdrola disputado en el Municipal de Pozoblanco ante un centenar de espectadores.