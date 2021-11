El mes de noviembre se estrena para los representantes provinciales con varios encuentros de alto nivel en la décima jornada liguera. El Córdoba B, el mejor clasificado de todos ellos, recibirá el domingo a las 12.00 horas a la UD Los Barrios en la Ciudad Deportiva. Ya por la tarde será el turno del Salerm Cosmetics Puente Genil FC y el CD Ciudad de Lucena. Los rojinegros se medirán en el Nuevo Colombino al Recreativo de Huelva a partir de las 17 horas. Mientras tanto, los celestes tendrán que vérselas en casa contra el Xerez CD a las 18.00 horas. El CD Pozoblanco, tras ganar a la AD Cartaya por 2-1, descansará en el grupo 10 de la Tercera RFEF.

Córdoba B-Los Barrios

La meteórica progresión del joven plantel dirigido por Diego Caro condujo al club hacia la cuarta posición con 17 puntos. El brillante triunfo gestado el pasado fin de semana en Puente Genil (0-3) sirvió para encadenar la segunda victoria consecutiva -la anterior fue con el Sevilla FC C (1-0)-. El buen momento de forma del guardameta Lluís Tarrés, la seridad que el bloque supo imprimir a los instantes relevantes de los encuentros y la producción ofensiva están dando sus frutos. El míster de Villa del Río, que quedará pendiente de lo que Germán Crespo pueda necesitar -Tala, Valtteri, Rafa Castillo, Christian Delgado y Rober Abreu entrenaron con el primer equipo-, intentará que las ausencias sigan sin afectar al excelso papel ejercido por los suyos.

El adversario que visitará las instalaciones del Camino de Carbonell será un conjunto gaditano al alza. Y es que los hombres de Jorge Moreno, situados en el octavo escalón con 11 puntos, no conocen la derrota desde la cuarta cita del calendario -cuando recibieron al filial sevillista-. Después ganaron de forma seguida al Puente Genil (2-3), CD Cabecense (3-1) y Pozoblanco (3-1) e igualaron con el Cartaya (1-1) antes de afrontar su descanso. El hispalense Ignacio de Santisteban Adame arbitrará la contienda.

Recreativo Huelva-Puente Genil

Mucho trabajo tiene por delante Juanmi Puentenueva en su tercera etapa al frente del Puente Genil. Los pontanos, decimocuartos después de sumar 7 puntos, viajarán hasta Huelva para cumplir visita contra el Recreativo. El bando cordobés necesita sumar de tres con regularidad para salir de la zona baja de la tabla, aunque los tanteadores no acompañan a domicilio. Únicamente lograron un punto en el debut de la competición en Conil de la Frontera (0-0). Más tarde cayeron en Sevilla (3-2) y Pozoblanco (1-0). Pese a que el equipo generó peligro en su duelo ante el Córdoba B, la falta de pegada y los problemas atrás decantaron la balanza para los capitalinos. Son errores que el preparador debe asimilar y corregir en pos de revertir el panorama expuesto.

Los del Manuel Polinario, pese a ello, no van precisamente al mejor lugar para hallar una revolución. Los onubenses son los líderes con 20 puntos y un envite menos -con el Xerez CD-. Es el único club que no perdió a estas alturas y de los menos goleados junto al Conil CF (4). En su feudo lo ganaron todo -AD Ceuta FC (2-0), CD Rota (3-0) y CD Gerena (2-0) y llegan al compromiso tras golear al Sevilla C por 1-4. Luis Miguel Tejado Gutiérrez, de Sevilla, llevará la manija del choque.

Ciudad de Lucena-Xerez CD

En el estadio Ciudad de Lucena se vivirá una de las mejores contiendas de la jornada -por no decir la más importante-. La escuadra de Dimas Carrasco aguardará al Xerez CD desde la sexta plaza merced a los 14 puntos que figuran en su casillero. Los aracelitanos acumulan cuatro duelos sin perder con tres triunfos -Ceuta B (0-3), Cabecense (1-2) y Rota (1-0) y un empate la pasada semana en Lebrija contra el Club Atlético Antoniano (1-1). El combinado lucentino, ejerciendo de local, no está encontrando la tecla adecuada para equilibrar su meritorio rendimiento como visitantes. Las tablas ante el Recreativo (1-1) y la derrota frente al CD Utrera (0-1) lastraron a un vestuario que solo pudo superar a los roteños en Córdoba.

El potente bando jerezano, comandado por Emilio Fajardo, tiene 16 puntos en el quinto puesto. Los azulinos se recuperaron anímicamente de los tropiezos en Liga con el Utrera (4-1) y en la Copa RFEF ante el Córdoba CF (0-1) goleando al filial ceutí (5-0). El club, con el reseñado partido pendiente ante el Recreativo, desean meterse de lleno en la cabeza clasificatoria. Sin embargo, lejos del Pedro Garrido no pudieron ganar todavía. Además del mal tanteador ante los utreranos, la plantilla igualó en Pozoblanco (1-1). Por el contrario, todas sus historias en casa acabaron con final feliz.

Este verano ya jugaron en la Copa RFAF una eliminatoria que se llevó el Xerez CD por 2-0. La expulsión de Marcos Pérez -por doble amarilla- antes del receso impidió que los de Carrasco pugnaran por una plaza en la final del torneo regional. Óscar José Avilés Hernández, colegiado sevillano, impartirá justicia sobre el verde.