No acaba de despegar. El Pozoblanco sigue sin ofrecer síntomas de mejoría. Empate con el colista en un partido en el que no jugó a nada, disolviéndose en la zona de tres cuartos. Sus centrocampistas no aportaron ni toque ni desborde. Ni fueron creativos por fuera ni armaron por dentro. Se quedaron en los amagues. Los visitantes ocuparon mejor el campo, tocaron con más criterio y no se llevaron los tres puntos porque arriba les faltó pegada. Eso explica su situación en la tabla.

Cuando se consumía el primer cuarto de partido, Fran Gómez se la puso a León, que abría el marcador. El Pozoblanco encontraba el motivo para creer. Minutos después invertirían los papeles los atacantes del Pozoblanco, pues Fran remató fuera una asistencia de León. Los de Antonio Jesús Cobos no aprovecharon esos momentos de duda del Cabecense, que poco a poco fue tomando oxígeno.

Llegan las ocasiones

Tras el paso por vestuarios, el Pozoblanco empezó con ocasiones. La mejor la de Zara. Hasta que el Cabecense cogió la manija del partido y no la soltó hasta el final. Acumuló ocasiones. Dani Guerrero y Luismi tuvieron las más claras. A siete minutos para el final, Almagro cometería una pena máxima que José Carlos transformaría.

No se movería más el marcador, aunque el Cabecense tendría una doble ocasión. Álvaro Durán estrellaría el balón en el palo y el rechace tampoco lo aprovecharían los suyos. El Cabecense representó muy bien el papel del modesto que quiere jugar al fútbol. Fue el dueño de la posesión, jugó pero le siguen faltando los resultados por su falta de puntería.

Al Pozoblanco solo le queda que seguir remando y hacer de su campo un dulce hogar. Su objetivo es huir de los puestos de abajo arropado de los suyos. Le sigue faltando más control en el centro del campo. Ante el Cabecense dio por bueno el punto, visto lo visto.

Ficha técnica:

1 -CD Pozoblanco: Sillero, Lara, Aythami, Ángel García, Samu, León (Tomy, m. 66), David García, Agus (Almagro, m. 46), Valentín, Fran Gómez y Zara (Moro, m. 72).

1 -Cabecense: Iván Casas, Gonzaga (Baldu, m. 79), José Mari, John, León, Francisco (Álvaro Durán, m. 55), Jesús Torres (José Carlos, m. 54), Soria, Raúl Cabrera (Antonio Jesús, m. 80), Luismi y Dani Guerrero (Manu, m. 90).

Árbitro: Navarro Galera, de Jaén. Tarjeta amarilla a los locales Aythami, Moro, David García; y al visitante Baldu y José Carlos.

Goles: 1-0, m. 22: León. 1-1, m. 85: José Carlos (de penalti).

Incidencias: Partido de la octava jornada de liga del grupo 10 de la Tercera División disputado en el Polideportivo Municipal de Pozoblanco ante unos 400 espectadores. Ángel García, de manos de José A. Guijo, recibió el trofeo de la Peña Atlético de Madrid al mejor jugador del año anterior.