No hay manera. El Pozoalbense no encuentra la primera victoria. Está a punto de tenerla cada fin de semana pero se le escapa. Una y otra vez. El equipo no juega mal, tiene buenos momentos pero se estrella con el gol.

A base de empates no se llega a ningún sitio. La primera parte del duelo no fue buena. El primer cuarto de partido pareció ser de prueba. Solo al final de la primera mitad, Nora y Natalia Montilla se asomaron al área tinerfeña y sin mucho peligro.

Tras el descanso todo cambió. Enchufadas las jugadoras pozoalbenses fueron acumulando ocasiones hasta que Natalia Montilla abrió el marcador y el triunfo parecía cerca. Quince minutos después, Marta aprovecharía un pase de Berta para igualar la contienda. A partir de ahí, todo fueron prisas e imprecisiones. El punto supo, de nuevo, a poco.

Ficha técnica

1 - Pozoalbense Femenino: Lorena, Ale, Yamila, Victoria, Nora, Andy, Judith (Andrea, m.70), Laura (Eva, m.79), Ransanz, Silvia y Natalia.

1 - Granadilla Tenerife: Andrea, M. Ortiz, Arminda, Micaela, Ana González, Aitiara (Wimary, m. 56), Cindy García, Andrea, Berta (Lara, m. 70), Raissa (Moneyba, m. 62) y María Zairuma (Marta, m. 46)

Árbitra: Tamara Rodríguez. Amarilla a las locales Silvia, Victoria, Nora y Lorena; y a las visitantes Cindy García y Aithiara.

Goles: 1-0, m. 58: Natalia Montilla. 1-1, m. 73: Marta.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de liga del grupo Sur de la Reto Iberdrola disputado en el Municipal de Pozoblanco ante 150 espectadores.